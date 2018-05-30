A股迎来“非标”退市第一股

晨报记者 曹西京

继*ST吉恩、*ST昆机被上交所宣布退市以后，*ST烯碳28日也被深交所宣布终止上市，成为今年深市首只退市股，也是A股首只“非标”（指因年报非标准审计意见而退市）退市股！*ST烯碳曾经是辽宁省第一家A股上市公司，混迹A股25载，证券简称从辽物资到银基发展到烯碳新材，仍没摆脱退市命运。到今年一季度末，ST烯碳的股东户数为16万，停牌前市值为60.86亿元。6月5日开始，*ST烯碳将进入退市整理期，交易30个交易日后将被深交所摘牌，从而正式告别A股。

因非标被强制退市

*ST烯碳因2014年至2016年连续三年亏损，2017年7月6日起被暂停上市。根据深交所相关规则，在暂停上市后出现如下情形，*ST烯碳股票将被终止上市：

1、未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告(即2017年年度报告)；2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

而*ST烯碳正是触及了上面的第5条，所以被深交所强制终止上市。

今年4月28日，公司披露了2017年度报告和年度审计报告，去年归属于上市公司股东的净利润7715万元，营业收入为24.12亿元，期末归属于上市公司股东的净资产9.75亿元。然而，这份年报存在一个硬伤——被担任公司2017年度审计工作的中兴华会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。

在审计报告中，中兴华详细列明了*ST烯碳有关持续经营存在重大不确定性、内部控制出现重大缺陷、部分关联交易无法识别、部分新增销售收入无法确定交易真实性等多项风险，表示基于谨慎性原则无法表示意见。这直接导致*ST烯碳退市。这家辽宁省第一家A股上市公司，也成为了两市首只因会计师事务所出具“无法表示意见”审计报告而被终止上市的股票。

中央汇金也踩雷

根据规定，暂停上市后首个年度报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，同样触发被终止上市的条件。

*ST烯碳曾表示，由于会计师进场时间较短，只有20个工作日左右，所以对公司持续经营存在重大不确定性、内部控制出现重大缺陷导致的相关事项等出具了“无法表示意见”的审计结论，并表示将聘请有证券从业资格的会计师事务所对无法表示意见的事项进行专项审计。从结果看，这无济于事。

*ST烯碳的前十名股东中，中央汇金以4027万股排名第二，持股比例达到了3.49%。

深交所称，下一步将严格落实退市主体责任。一方面，严把退市执行关，对触及退市条件的公司“出现一家，退市一家”； 另一方面，进一步完善重大违法强制退市实施制度，优化财务类和市场类退市指标体系，对持续经营能力存疑或存在重大不确定事项、投资者难以判断公司前景的高风险公司加大风险警示力度。《深圳交易所发展战略规划纲要（2018-2020）》提出，到2020年在退市机制常态化方面取得突破性进展。