不到一年虚开30亿 虚开发票团伙被端

晨报记者 吴艺璇

近日，上海市公安局杨浦分局会同市税务部门，通过3个多月缜密侦查，一举捣毁了一个每月虚开发票近千万，掌控40余家公司图章的犯罪团伙，以黄某、侯某、周某、赵某等人为首的15名犯罪嫌疑人被抓获。

据上海市杨浦分局经侦支队副支队长袁健介绍，与一般虚开增值税发票的犯罪行为不同，这一团伙从事的是“暴力虚开”增值税普通发票的行为，主要目的是为了套现和逃避企业所得税。不到一年，该团伙虚开增值税普通发票30余亿元。

空壳公司每月开票千万

2017年12月，税务部门发现，本市数家公司在日常经营中，没有固定业务却频繁开具大额增值税普通发票，涉及金额巨大。接报后，杨浦公安分局经侦支队立即抽调精干警力成立专案组开展调查工作。通过缜密梳理和走访调查，侦查员发现：这几家公司均为没有实际业务的空壳公司，其每月开出的增值税普通发票却高达上千万元。

袁健说，侦查员因此对发票流向进行了进一步梳理，发现上述公司系从侯某、周某、赵某等人处获得虚开的增值税发票。

经过进一步侦查，两家空壳公司的负责人黄某进入了专案组的视线。侦查员发现，黄某长期与侯某、周某等人保持着合作关系，其通过名下公司虚开增值税发票后，提供给侯某等“中间人”，再由其交给有需求的公司，进而从中牟利。为此，专案组着力对涉案的“人流、货流、资金流、票据流”等展开全面调查。通过近3个月的侦查工作，一个以黄某、侯某为首，周某、赵某等多人组成的虚开增值税普通发票犯罪团伙逐渐清晰。

团伙有40余家公司图章

在获取充分的证据后，3月30日，杨浦警方一举抓获了黄某、侯某、周某、赵某等15名虚开发票团伙成员，并在团伙成员居住地缴获用于虚开发票的开票机、税控盘、网银U盾，以及大量空白发票、公司公章，涉案开票金额超过30亿元。

到案后，犯罪嫌疑人黄某、侯某、周某等人如实交代了犯罪事实。黄某、侯某等人通过直接或间接的方式控制了40余家空壳公司，再以收取3%-6%开票费的方式，为全国百余家企业虚开销项发票，从中非法获利1000余万。

目前，黄某、侯某、赵某、周某等5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕，其余10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。