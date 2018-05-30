一套精装房被找出52项毛病-事发锦绣前程小区，包括马桶贴墙、大理石破损等，已进行28项修补

晨报记者 李东华

交房4个月后所 购买的精装房甲醛依 然超标，屋内大理石破 裂、墙纸不平、马桶安 装离右侧墙面不足10 厘米无法正常使用 ……购买浦东锦绣路 锦绣前程小区（梧桐公 寓）这套精装房的市民 何先生一连找出该房 52处装修缺陷。

经过近4个月的 交涉，大部分问题得到 了修补解决，但屋内甲 醛等依然超标。对此开 发商表示，新交房的确 存在瑕疵，也一直在积 极沟通维修。

马桶一边贴墙一边空

何先生是位IT男，2016年看中了锦绣路上的“锦绣前程”楼盘推出的精装房。“当时楼盘卖得很火，去看房时已经只剩下一楼的几套，但综合分析下来，我还是决定买。”何先生说，因为当时刚刚有了宝宝，而且夫妻俩工作都忙，为了方便，所以选了装修房买。

去年12月底，开发商正式交房。由于交房当天公司有重要会议，何先生抽空来到小区拿好房门钥匙后就匆匆离开。隔天，何先生第一次走进自己的新房，初看房间整体感觉良好，但当他来到卫生间看到马桶时，发现马桶竟然贴墙安装。何先生拿尺一量，右侧空隙约8厘米，而左侧却留有近30厘米。“第一眼就感觉很不协调，仔细一看才发现马桶装得离右侧的墙壁只有几厘米的空隙，我坐上去后，右边的腿都没地方放，根本就不能正常使用。”

发现问题后，他第一时间就跟小区的物业公司反映，物业工作人员给他的回复是：是不是只有马桶安装问题？如果只是这个问题，会向开发商反映，抽空安排工人上门重新安装。

对房内毛病都拍照存档

连马桶都安装得不正，会不会还有其它的问题？随后何先生开始正式“查验”他的新房。这一找，他找出了一堆的问题。何先生用A4纸记录下了房屋内存在的大小毛病，并一一进行了拍照存档。

何先生查找出来的装修毛病除了马桶安装不正确外，还包括多处大理石破损开裂、墙面掉漆、墙纸不平、地板有声响、墙面瓷砖多处空鼓、洗衣机房无插座、阳台灯罩缺失、儿童房插座无通电等，共计52项问题。

从何先生提供的照片上可以看到，房屋两个洗手间内洗手台的大理石台面均有不同程度的裂痕，其中在客厅洗手间的洗手台侧面，更是有一处约一厘米宽的大理石缺口。儿童房的墙面贴纸上，有多处气泡鼓起，而且墙纸的接缝处已翘起。

何先生说：“我看到一处就记下来，最后看到有这么多的问题我也吓了一跳，这还是精装修？我不知道开发商找的是什么样的装修公司来施工的，但这样的成品不得不让人怀疑他们连‘马路游击施工队’都不如。”

打12345投诉才同意修补

何先生拿着列举的清单找到了小区物业公司，公司负责人说他们做不了主，但表示会将情况向开发商反映。然而，等了近半个月何先生没有收到有效的回复，于是他将情况向12345进行了投诉。这次，开发商相关负责人总算同意见面解决，但由于当时已临近春节，开发商表示等春节过后工人到位后安排人员上门进行维修。据介绍，期间开发商还专门就何先生房屋的装修问题举行了包括施工装修公司、物业公司相关负责人的4方会议，最终确定修补方案。

近日，记者在何先生家看到，其当初指出的马桶安装及大理石破损等问题目前已基本解决，但屋内依然可以闻到淡淡的油漆气味。何先生随后又向记者提出了几处有磨损的地方以及一些墙纸问题。

进房当监工却鼻子出血

3月初，装修人员开始就何先生提出的各项问题进行修补，为了确保此次的质量，何先生决定自己住进新房充当监工。何先生说：“其实房间里的气味一直都有，当时想已经拿房几个月时间了，应该没什么问题。”但让他没有想到的是，在他住了几个晚上后，开始出现鼻子出血、喉咙发痛的症状。

他怀疑屋内的装修材料不够环保，为此在今年4月，他找来了专业环评公司对房屋的空气进行了检测。根据上海市计量测试技术研究院的检测报告显示，次卧甲醛超标，主卧、次卧、客厅总挥发性有机化合物超标。报告中同时注明，主卧、次卧内有装饰装修，无家具。