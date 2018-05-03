中国首批无人机即时配送航线获准开辟-外卖20分钟“飞”到你家

晨报记者 徐妍斐

由无人机送外卖的畅想正在上海变为现实。昨天，饿了么平台宣布，中国第一批无人机即时配送航线获准开辟，送餐无人机正式投入商业运营，试运营期间，用户从下单开始，平均仅需20分钟即可收到外卖。

17条航线覆盖58平方公里

本次获准飞行的无人机航线共17条，均位于金山工业园区内，合计覆盖面积58平方公里，服务外卖商家100多家。具体来看，这些航线最远的飞行距离为3.5公里，最短的为1.5公里，平均2.2公里。

据饿了么方面介绍，该项目之所以会在金山工业园启动，是因为这里地域广阔，办公楼宇、厂房之间距离大，这些办公场所与餐厅的距离也不短，如果仅靠人力运送不仅成本高，而且耗时长。使用无人机送外卖，既节省了人力成本，也能避免配送过程中的意外情况，可以大大缩短外卖在干线上的运输时间。

消费者全程看不到无人机

有的人可能认为，无人机送餐就是无人机飞到消费者面前，由消费者自行取餐。其实，无人机主要承担两个集散点间的干线运输，两名骑手则分别负责将外卖餐点装运上无人机和将餐点最后送达消费者手中。根据测算，在配送过程中，无人机飞行距离约占配送全程70%。这意味着每名骑手最终的行驶路程将只有原来的15%。无人机送过的外卖，消费者会在订单界面看到“无人机骑手”5个字，但从下单到收到外卖的整个过程中，消费者不会看到无人机。

据悉，这批无人机在金山工业园的飞行都经相关部门的审批，每次送外卖不需要再次额外申报。目前在金山工业园区内，无人机送餐航线既可以点到星巴克饮料，又可以点到如意馄饨、沙县小吃等美食品类。而随着技术进一步成熟，之后无人机配送将拓展至更多区域和品类。

送餐无人机防水防高温

刮风下雨高温天，无人机可以照常工作吗？

据介绍，只要不是极端大风天，无人机无论是下雨还是高温，坚持“上岗”正常运行没问题。因为，送餐的无人机是防水防高温的，在设计之初就已经对天气等一些外在因素做了考量。

对于无人机送餐的安全性，金山工业园和订餐平台均表示，对无人机送餐航线有严格的航线管理和操作监控，所有无人机均由专业人员操控。同时，饿了么与保险公司合作，为无人机送餐进行了投保，以防万一。食品安全方面，无人机所采用的外卖箱材质符合国家相关标准，和普通的平台外卖骑手配送一样，食物不会直接接触到外卖箱。

目前，无人机送餐还属于试运营，将不断根据情况调整配送安排。根据初步计划，每条航线日均起降三至四架次。

二代送餐机器人将面世

饿了么首席运营官康嘉表示，首批无人机航线的启用，标志着“未来物流”战略的落地迈出重要一步，即时配送行业加快从劳动密集型向技术密集型进化。当前，30分钟内送达已经成为平台的常态，而随着无人机投入使用，本地即时配送将进一步进入“20分钟时代”。人机配送带来的不只是单纯的效率提升，包括调度系统、运力组织等环节都将发生变化，即时配送行业将被重构。

目前，饿了么智能外卖机器人已在虹桥枢纽的一些地标性写字楼入驻并稳定运行，它主要解决了外卖过程中“最后一公里”的问题。外卖员在写字楼楼下将外卖放入机器人，再由机器人自主上下电梯将外卖直接送给消费者，以此来节约每一单的配送时间。

据透露，适应不同楼宇场景的二代智能外卖机器人将于近期面世，除送餐外，还将承担流动无人货架等角色，预计今年覆盖范围扩大至多个城市超过500座楼宇。