“无人面馆”昨持证正式营业-45秒就能吃上一碗热面条

晨报记者 徐妍斐

昨天，备受关注的“无人面馆”正式在沪上开业。在接受严格评审获得首张现制热食自动零售许可证后，“无人面馆”这种食品新业态成为了上海餐饮行业的“正规军”。

据悉，除原先亮相申城街头的三台机器外，今年预计将有逾百台“无人面馆”机出现在写字楼、医院、学校等地。

4种口味，最便宜9.9元

昨天中午，记者在欧阳路一栋写字楼下看到，前来排队买面的人络绎不绝。“无人面馆”机有4种口味供选择，价格从9.9元到15.8元不等。最便宜的是“重庆大师豌杂面”，优惠价9.9元；而试营业阶段就打出名气的“招牌豚骨拉面”，升级为“北海道武藏拉面”，售价15.8元。

记者在触屏页面点击选择“北海道武藏拉面”后，进入支付页面，有微信支付、支付宝支付和优惠码三个选项。扫码付款后，触屏页面显示正在煮面，45秒倒计时结束后，取面口打开，一碗热腾腾的面条就制作好了。

“无人面馆”机工作原理是：机器内部的蒸汽棒将冷冻面条从零下18℃迅速解冻，再通过注水口将滚烫的开水灌入汤面内，快速加热至高温，所以刚刚做好的面条还稍微有些硬，但是肉块和汤汁十分鲜美，等泡上一会儿面条软化之后，口感更佳。

“比方便面好吃多了。”一名前来买面的白领陆女士表示，去年试营业阶段，她就曾经买过这种面，当时口味还比较少，现在4种口味都想尝试一遍。

扫除食品安全风险点

去年10月底，3台“无人面馆”机出现在上海街头迅速走红，后因超范围经营被监管部门喊停。监管部门组织评审会，邀请多名食品安全专家，对“无人面馆”机可能面临的食品安全风险点进行评估和建议。此后，“无人面馆”机开始了近半年的准备和调整，今年5月18日，获得了上海首张现制热食自动零售许可证。

在去年的评审中，专家对“无人面馆”机的一系列风险点进行了分析：与食品频繁接触的一些关键零部件，比如“注水口”易被细菌污染，仅靠机器自设的清洁程序和每天的人工维保，并不能确保彻底的消毒杀菌； 碗面的包装材料使用了塑料，在经历100℃以上高温是否会出现塑化剂迁移，需要进行严格的检测等。

据“无人面馆”机运营方上海噜逗餐饮管理有限公司相关负责人介绍，“无人面馆”机此后根据专家提出的各种建议展开调整。比如，把与食品频繁接触的一些关键零部件集中收回到“中央厨房”杀菌消毒。“塑化剂迁移的检测我们请了第三方机构来做鉴定，一次通过，对于食品安全也建立了各种公司内部制度。”

将在全市多地设点

此前，“无人面馆”机已完成50台机器的选址，即将展开全市范围内的布点。虹口、长宁、徐汇、静安、浦东等地区的写字楼、创业园区、医院等地以及松江大学城都将出现“无人面馆”机。

据透露，除了在上海布点推广外，“上海制造”的“无人面馆”机也已经打进美国市场，入驻硅谷，目前已与特斯拉总部签订协议，与微软总部也在协商。

记者了解到，如今上海街头的“无人面馆”机属于智能煮面的第四代机器，而正在研发中的第五代机器可能将涉及更广泛中式早餐的制作，比如可以自动制作粥、馄饨等小吃。而一款结合了“无人面馆”和预包装饮料、零食自动售货机的综合一体机也正在向监管部门申请许可，未来有望作为“无人面馆”机的升级版推向市场。这款名叫“食间煮盒”的机器，正面是“无人面馆”机，侧面则是存放数十个品类的饮料、零食的自动售货机，同样是扫码支付，销售价格与市场价持平。