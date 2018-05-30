预计今年高温天数偏多-今年黄梅天可能雨偏少、出梅早，出梅后将现持续性高温

晨报记者 谢克伟 徐妍斐

每年6-9月是夏季汛期。昨天，市气象局发布了今年申城汛期气候趋势预测：本市今年汛期将呈现高温偏多（25-31天）、强对流天气偏多、台风影响略偏多、降水总量略偏少的特点，极端高温在40℃左右，预计入梅接近常年、出梅偏早。

6月初多云好天气

受西南暖湿气流加强北抬影响，今天阴到多云有时有阵雨。明天后期，随着雨带的南压，将转为阴到多云的天气。

进入6月后，申城也将开始一段以多云为主的天气，周末也将打破逢休息日下雨的“怪圈”，下一次降水过程出现在5日前后。

气温则先降后升。昨天最高温26.7℃，今天和昨天气温相仿，最高温在26℃上下，明天最高温有些许下滑，24℃左右。

随着天空状况转好，周末气温回升，最高温在27℃-29℃，最低温在17℃-20℃。

春季以来偏暖、偏干

春季以来，本市气温偏高、降水偏少，高温偏早。全市平均气温为16.7℃，较常年同期14.1℃偏高2.6℃； 累计降水量195.2毫米，较常年同期267.2毫米偏少26.9%。

预计今年夏季（6-8月）我国气候状况总体偏差，降水分布“南北多、中间少”，旱涝并重，极端天气气候事件多。东部主要多雨区位于华南大部、江南大部、江淮东部等地。长江流域中游和下游降水较常年同期偏少，可能出现旱情，上游降水接近常年，局部地区可能出现洪涝；太湖流域降水正常略少。

汛期降水“南多北少”

据上海中心气象台预测，本市今年汛期总降水量600-700毫米，较常年值684.5毫米偏少。预计将呈现“南多北少”的分布。突发性局地暴雨、雷雨大风等强对流天气强度偏强。

受早台风影响，入梅环流形势不典型，预计入梅接近常年6月17日，出梅较常年7月10日偏早，梅雨期偏短。梅雨量200-260毫米，较常年值243.1毫米偏少，梅雨量呈现“南多北少”分布。

不过，不能因此放松了对梅雨的警惕。预计2018年梅雨主雨带位于江南一带，上海处于雨带北缘，降水虽然略少，但2010年以来，上海梅雨季降水频次分布呈现南多北少型，且夏末秋初强降水事件频发，需关注该时段的太湖流域汛情。本市西南低洼区需注意防范强降水对地下空间、在建工地和城市交通的影响。

高温日数较常年偏多

高温方面，出梅后将出现持续性高温天气，预计高温日数较常年偏多，持续酷暑日数弱于2017年，但仍处于近十年高位。

根据预计，汛期平均气温27℃-28℃，较常年26.5℃偏高。市区徐家汇站高温日数25-31天，较常年15天偏多；37℃以上的酷暑日数为5-9天，较常年4天偏多；极端高温在40℃左右。全市高温日数呈现“西北多、东南少”的分布态势。

持续性高温热浪将导致城市用电量、用水量增加，地产绿叶菜单产降低，市民中暑、心脑血管等疾病的发生风险加大，城市特别是化工园区的臭氧污染加剧，要做好防范和应对准备工作。

台风影响强度偏强

每年来自西北太平洋的台风也屡屡登上汛期的天气舞台。预计今年西北太平洋台风生成个数较常年偏多，影响本市的台风2-3个，而常年平均数为2个，台风强度偏强。需关注西行台风及台风倒槽对上海的风雨影响。

今年台风路径有偏北迹象，预计6月中旬可能有早台风影响。今年台风对上海的影响较2017年偏强，需关注近海北上台风对上海的风雨影响。注意防范大风对玻璃幕墙、高空构筑物、行道树和沿海风电场的影响，做好堤防除险加固和人员疏散撤离的前期准备工作。

加快28个排水系统建设

为了应对汛期不测天气，相关部门购置防汛移动指挥车和14辆大功率移动泵车，全市移动泵车总规模达100辆，应急排水能力接近10万立方米/小时，同时实现了无人机、防汛移动指挥车、防汛指挥中心等多维度的防汛联动指挥。

据介绍，相关部门现正在加快推进虹梅——虹许、民星南等28个排水系统建设，加紧落实宝山、金山、奉贤、崇明等区18.2公里公用岸段海塘达标主体工程建设，抓紧完成11项黄浦江中下游及苏州河堤防专项维修工程和张马泵站、龙尖嘴泵闸、西弥浦泵闸等8个区域除涝工程建设，全面推进11个道路积水点改造以及全市断头河整治工程，在工程进度上能往前赶的必须往前赶。