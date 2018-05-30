全球最长3D打印桥梁将亮相宝山

晨报记者何雅君报道

5月31日，“2018国际3D 打印嘉年华”在宝山区智慧湾科创园开幕，市民将有机会看到全球最长3D 打印混凝土桥的模型和安装桥梁的施工现场，一睹全球首款量产3D 打印新能源汽车的真容。

参与桥梁设计的智慧湾投资管理有限公司董事长陈剑介绍，这座桥是清华大学建筑学院与智慧湾科创园的合作作品。桥的规划长度14.1米，宽4米，东西走向。“世界上已有两座3D打印混凝土桥，一座在荷兰海默特，全长8米，宽3.5米。另一座在西班牙卡斯蒂利亚的公园里，全长12米，宽1.75米。”

陈剑说，桥的外形参照了已有1400多年历史的我国隋代著名石拱桥赵州桥，并在此基础上进行了创新设计。目前，桥的各个部件正在用3D打印机打印，之后将运到园区施工现场进行拼装、合龙。

园区内的中国3D 打印文化博物馆底楼，一辆白色的XEV 电动汽车静静地停在展区，车身短小、造型圆润。据园区工作人员金怡介绍，这是一辆城市多用途小型双座智能汽车，也是全球首款量产3D 打印新能源汽车。“不同于以往的概念车，它的内外饰件、座椅都是3D 打印的非结构件，制造材料来自玉米中提炼出的环保材料，只有底盘、电机、玻璃等是非打印的。”

今年3月，这辆车在智慧湾科创园顺利完成了试驾。今后，这款车会在上海进行量产，一辆车10天能打印完成。