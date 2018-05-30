“宅男”会成为 躺在机器怀里的胖子吗

子不语

有许多科幻作品，都这样描绘未来的人类文明：

电影《机器人总动员》里，由于机器人技术的高度发达，人类已经不用自己做任何事情。他们只需要每天坐着或是躺着，享受美食，享受美景。于是他们日趋肥胖、四肢开始退化，到最后，所有的人类，都失去了站起来的能力。

在刘慈欣的短篇小说《赡养上帝》中，科技高度发达的人类文明生活在巨大飞船里，同样，机器可以提供人类所需要的任何东西——从物质需要到精神需要。因为上百代人生活在舒适的机器摇篮之中，技术早就被遗忘干净了。他们不会维修那已经运行了千万年的飞船，事实上他们连点亮一盏灯的电路都不会接。当飞船的生态循环系统开始发生故障的时候，他们发现自己已经走到了末路。

当然，科幻作品里描述场景只是想象，但所有匪夷所思的结果都来自于一个缺乏远见的开始。当一碗热腾腾的面条，可以在无人面馆里完全通过机器制作，再通过无人机直接配送到我们手里，宅男为此欢呼又省了一件日常的事儿，商家为此欢呼又进一步节约了成本提高了效率。没人会想到小机器人瓦力看到的那些躺在机器怀里的胖子。

大多数人看到这里或许都会觉得这是危言耸听，人类文明的爆发性发展恰恰来自于机器在生产领域的大规模应用。三次工业革命彻底解放了生产力，带来了我们如今繁荣昌盛的生活。于是当无人技术开始进入到我们的生活场景时，大家都会觉得这是如此理所当然。

无人面馆、无人机快递、无人超市、无人驾驶……这些技术都已经走出了实验室，进入了应用领域，并且会不出意料地为我们带来给便捷的生活。我们并不是排斥这些技术，只是在这个时间点上，人类是否应该保持一份担忧？是否该在生活场景开始实现无人化的起点上，划出一条边界——到底哪些事情可以交付机器去完成，而哪些绝不可以？

换言之，就是说用机器代替人类的底线在哪里？

确实，这是一个极其宏大的命题，凭我们一家之言肯定探讨不出这条边界到底在哪里。但这已经是一个必须提上议事日程的话题，需要从科学界到思想界，诸多的有识之士，一起来探讨。你或许认为这为时过早，但这个时候不重视这样一个话题，技术的迭代有可能就像温水煮青蛙一样缓慢而持续将我们带上一条不归路。今天机器可以解决我们的口腹之欲，当我们习惯于此，很快机器就可以解决我们的情感需要，接着接管我们的生理需要。这样下去终有一日，我们发现人类已经不需要进食了，想要品尝什么美食，机器直接合成电波刺激你的神经，就能模拟出毫无二致的感受……到这个地步，我们觉得，人类或许已经失去了作为人类存在的意义。

正是基于此，我们必须具有远见，必须尽快探讨出这条边界，并在整个人类文明的范围内达成广泛的共识。最最起码，不要让人类在机器面前，失去作为一个高贵而独立的生命所存在的意义。

纵观人类文明发展的进程，我们曾为缺乏远见付出过非常巨大的代价，最典型的例子，就是靠掠夺环境资源的模式进行发展，如今不得不用更加高昂的成本去补当年的欠账。无人技术的发展同样如此，若缺乏足够的远见，一样将会是对整个文明致命的打击。

在前述的刘慈欣的那篇小说里，他写道，“我们不需为生存付出任何努力，完全靠机器养活了，就像躺在一个舒适的摇篮中。想一想，假如当初地球的丛林中充满了采摘不尽的果实，到处是伸手就能抓到的小猎物，猿还能进化成人吗？机器摇篮就是这样一个富庶的丛林，渐渐地，我们忘却了技术和科学，文化变得懒散而空虚，失去了创新能力和进取心，文明加速老去，你们所看到的，就是这样一个进入了风烛残年的文明。”

所有的人类，想要的应该不会是这样的文明。