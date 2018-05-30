陈佩斯携作品《托儿》《阳台》《老宅》《戏台》来沪-“来看喜剧吧，它让你获得力量”

晨报记者 邱俪华 制图 潘文健

“戏剧的魅力是电影和电视无法替代的，尤其是喜剧，让你获得力量。”陈佩斯昨天到沪，为自己即将从上海启程的四部喜剧的全国巡演吆喝。今年10月到11月，《托儿》《阳台》《老宅》《戏台》将在美琪大戏院上演。

近40年来，陈佩斯始终执着耕耘喜剧。从2001年《托儿》诞生开始，至今已18年，创作了9部舞台剧，其中，2001年的《托儿》、2004年的《阳台》、2009年的《老宅》以及2015年的《戏台》，是他最为观众熟知喜爱也是他个人相对满意的作品。陈佩斯说，这四部戏是自己喜剧创作中起、承、转、合四个重要阶段的代表性作品。

陈佩斯表示，来上海还是心怀忐忑，因为“上海观众太厉害了，能预知包袱。”但上海观众对陈氏喜剧所抱有的好感还是十分强烈——记者从展演合作方大麦获悉，上海开票首日票房已突破150万元。

起

《托儿》，笑看儿子“当托儿”

《托儿》是陈佩斯首部舞台喜剧作品，围绕“婚托儿”讲述一个关于诚信与欺骗的故事。这部作品建立在陈佩斯小品、电影等多种喜剧形式的探索和几十年喜剧创作经验基础之上，一诞生便拥有了很高的完成度，充满喜剧能量，尤其是亲民风格，奠定了陈佩斯喜剧源于生活、关注民生的基本路径。陈佩斯自己也表示，“通过《托儿》碰触到了喜剧与生活的良性关系，找到了喜剧人进行创作的源泉。”

值得一提的是，这次儿子陈大愚将在《托儿》中饰演男一号陈晓，剧中的变装部分，依旧穿着2001年剧组为父亲陈佩斯量身定做的戏服，非常合身。陈佩斯对陈大愚在内的青年演员给予了“90分”的高分评价，“我坐在剧场里，跟着观众一起看着他们乐——这就算没我什么事儿了。长江后浪推前浪，我就躺在这沙滩上，挺好。”

2012年，陈大愚从陈佩斯创办的喜剧创演训练营毕业，正式成为一名喜剧人。大学时是个不折不扣的理科生，但从小到大耳濡目染的他，抑制不住对于喜剧创作天然而深厚的热爱，遂“弃理从艺”，回到国内跟随父亲学习喜剧。有趣的是，理科思维方式成了陈大愚喜剧创作中的优势——正如陈佩斯所说，喜剧与其他剧种在创作上最大的不同，就是创作者要时刻保持头脑清醒，要用理性思维去结构、去梳理，合理运用感性情感。在父亲的帮助下，陈大愚和其他青年演员迅速成长，共同开辟属于自己的喜剧天地。

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《阳台》，王旭东主持人变身

《阳台》以农民工讨薪为基本线索，在主题上依旧关注民生，更深入地反映严肃的社会问题。相对于《托儿》滚雪球式的故事讲述法，《阳台》作为中国本土的“结构喜剧”，创作技巧更为复杂、成熟。大量的误会与错位等喜剧技巧的使用，六个人物三条线索齐头并进，集中体现了陈佩斯的喜剧智慧、实践着他的喜剧理论。

这次展演的《阳台》4.0版，特别邀请了曾在明星版《阳台》中与陈佩斯、刘蓓组成“金三角”的搭档王旭东，饰演男一号贪腐处长侯建设。王旭东是北京电视台知名节目主持人，被陈佩斯“磨”出了喜剧表演潜能，2013年、2014年跨界出演《阳台》。

采访中，陈佩斯笑说，当初邀请王旭东也是机缘巧合，因为自己的戏上了王旭东的节目，当时王旭东就问陈佩斯，“有机会您的戏能否也让我参与一下？”结果陈佩斯就当真了，“事后想想都觉得挺后怕的。”好在，最后王旭东的表现堪称惊人。

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《老宅》，请观众“反客为主”

陈佩斯说《老宅》是自己“最大胆的喜剧作品”，玩转喜剧、悬疑、互动三者关系，开创了舞台喜剧在观众互动参与上的新形式。

《老宅》依靠观众的参与推进剧情发展，每场结果根据互动的推进而不同，完全打破了传统的观演关系，观众从未在以往任何一部戏剧演出实践中获得如《老宅》一般的重要职能。他们不仅仅作为故事的观看者，更作为凶杀案的目击证人；他们没有剧本，但所说的每一句话都是台词。陈佩斯说，这部戏让观众“反客为主”，真正成为剧场的“主人”。

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《戏台》，“爆款”迎来第200场

《戏台》是陈佩斯至今最满意的作品，他任导演，并携手杨立新共同主演。剧中20余个大小人物共同演绎了戏班乱世中求生存的故事，更弘扬了以京剧艺术为代表的中华民族传统文化，生发出关于传承这一现实命题的思考。

这部作品以精彩绝伦的剧作、无可挑剔的表演、畅快淋漓的观感，获得了业内人士及普通观众的交口称赞，引发社会各界的强烈关注。演出至今场场售罄，且因场内加座而售票率超100%，正创造着一个观演盛事。陈佩斯曾说这部作品“他等了60年”，观众则说“有生之年看《戏台》，实乃我之幸。”

此次展演上海站的舞台上，《戏台》 也将迎来第200场的演出。