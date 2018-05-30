金融机构纷纷青睐科技范

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于金融机构来说，科技成为今年转型的重要助力。相对于互金平台的压力来说，传统金融机构的日子过得并不轻松，就在强监管的背景下，传统金融机构的转型已经迫在眉睫，而如何尽快与科技结合，成为转型的重要方向。

兴业银行践行普惠金融

5月28日，兴业银行与农信机构合作再传捷报，该行与江西省农村信用社联合社在南昌签署全面战略合作协议，双方将以合作发展、互利共赢为目标，推进江西省普惠金融建设与实体经济发展。

双方此前已在财富管理、银证转账、资金存放、资产托管等业务领域开展合作。此次战略合作协议的签署将进一步提升双方合作范围和层次，兴业银行将发挥开放银行服务平台特色和多牌照综合化经营优势，在绿色金融、科技金融、智慧银行、流程银行等方面整合集团资源支持江西省联社转型创新发展，共同服务赣鄱地区实体经济发展和精准扶贫。

作为兴业银行同业合作领域的特色品牌，兴业银行通过银银平台将现代化金融服务扩展到更多的三四线城市、农村和偏远地区，成为兴业银行一张靓丽的普惠金融名片。

而在同一天，兴业银行与湖州银行签署《绿色金融合作协议》，在湖州这一浙江省绿色金融改革创新试验区先行试点区联手“点绿成金”，这是继九江银行、吉安农商行后，第三家与兴业银行达成绿色金融同业合作的银行业金融机构。

浦发银行转型数字生态银行

2018年，浦发银行提出未来五年全行发展的战略目标：以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行。站在新的起点之上，浦发银行持续加强数字化技术的研究、引入与应用，驱动业务创新发展，通过科技赋能，拓展银行服务范围，努力使银行服务触手可及，惠及全民。

在数字化战略的引领下，浦发银行正在打造“浦发大脑”，通过运用大数据分析、机器学习、自然语言处理、生物识别等技术，为全渠道用户画像、智能交互、智能营销、智能风控等业务场景提供支撑。

此外，为切实加快一流数字生态银行建设，浦发银行上海分行近日首次引入人工智能技术――流程机器人，成功开展账务处理试点。

微信支付发力智慧交通

“未来，我们将以交通为连接线，实现不同行业间的数据共享和应用，连接各行业间的信息孤岛，”日前，在中国国际大数据产业博览会“交通及物流产业大数据伙伴2018论坛”现场，微信支付运营中心副总经理雷茂锋表示，在帮助交通出行领域完成高效、便捷、自助的数字化改造后，微信智慧交通解决方案将迎来全新升级。

据透露，升级后的微信智慧交通解决方案将以出行大数据为核心，连接各行业，餐饮、民生、住宿、零售和娱乐等高频消费领域将成为首批被连接打通的行业。

升级后的微信智慧交通解决方案，“人在哪”、“从哪来，到哪去”、“怎么去”，这些交通领域基本问题，都可以通过大数据得到精细解答。不仅如此，大数据还可以打通各出行场景数据，既能为商家提供深度运营的参考，也有效提升交通运输数字化、网络化、智能化水平。

日前，上海地铁全线可以刷微信支付乘车了！微信支付与上海地铁达成合作，成为市民乘客可选的支付方式，只要使用上海地铁官方应用“Metro大都会”APP，用户在上海全境地铁站内均可通过微信免密支付刷码进站乘车。

截至本月底，上海地铁全网络有超过一半的检票闸机支持“刷码过闸”，在部分新开站点和重点车站已经实现全部闸机可刷码。据上海地铁透露，到今年年底前，复合单程票、交通卡、二维码、一日票、三日票、纪念票、手机卡等多功能的检票闸机将在全网络所有车站实现全覆盖，进一步方便选择不同票卡和支付渠道的乘客乘坐上海轨道交通。