京东金融严惩恶意失信行为

文 达

“你都出去多少天了！是不是在外面有人了”刘利（化名）的媳妇在电话那头声嘶力竭的控诉他，面对这次意外的长时间外出，刘利尴尬的不知从何解释。

刘利万万没想到自己因为之前失信行为，没想到最近被强制执行进“失信人员名单”里了，飞机票、火车票通通买不了了，这让他这个出差在外地的丈夫真是“悔不当初”。

为了严惩这种恶劣的失信行为，京东金融将连同刘利在内的7名恶意欠款的“老赖”告到了法院，法院胜诉之后，京东金融依然没有等到被告人员还款。因此，京东金融向法院申请强制执行，法院将7名恶意欠款“老赖”纳入“最高人民法院失信被执行人名单”。

实际上，进入“最高人民法院失信被执行人名单”，对个人乃至家庭都会有极其恶劣的影响。据了解，2014年至今，共有三十多个联合惩戒备忘录相继出台，并针对“失信被执行人”陆续出台了一系列限制措施。判决之后，刘利突然发现自己处处受限、寸步难行：坐飞机、列车软卧受限，更别说旅游、度假了。刘利一时间慌了神，表示要尽快还款。

行业人士指出，打击“老赖”，重塑社会信用体系是一个长期的过程。在惩治“老赖”现象方面，最高人民法院不断加大力度，从限制高消费、限制担任高管、限制不动产交易等多个方面，对失信被执行人进行铁腕处罚。同时，各省市自治区也推出了各类惩戒失信行为的相关政策。

截至2018年4月底，全国法院累计公布失信被执行人1054.2万人次，累计限制购买飞机票1114.1万人次，限制购买高铁动车票425万人次。市场监管总局累计吊销市场主体1848万户，公布经营异常名录457万户、严重违法失信企业3.3万户。

除此之外，信用信息共享平台的建设早已在各个行业和领域全面铺开，未来“老赖”们的失信行为，一定会受到更加严格的限制。目前，全国失信被执行人名单已经在互联网公示，向老赖群体进行威慑。