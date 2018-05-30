苏宁等主流电商纷纷发布大促攻略 新零售大战一触即发

任 责

6月，新零售年中营销大战一触即发，相对于往年，今年火药味更浓，各家都是有备而来。

近日，苏宁易购发布了年中大促日历，曝光了整个大促期间的活动节奏，正式引燃了战火。而在此之前，市场主流电商纷纷公布了战略信息。

优惠、优惠再优惠

年中大促上演

进入5月，就有主流电商开始全国多个城市陆续开展“618商家大会”宣讲活动，向商家介绍618备战指南，大促参与规则，以及物流、营销、服务等多方面的平台赋能产品和资源。还有电商推出了自身史上最长618，从5月25日开始预售，6月1日正式开始，6月20日结束，长达27天。

今年苏宁易购更是加大投入。“从5月15日到6月20日是年中大促考核期，为期37天！”5月7日晚，在年中大促及二季度重点工作部署会上，苏宁易购总裁侯恩龙表示年中大促是场持久战。在37天长期战线中，万人双线抢空调、天量计划、超级品牌日、超级品类日等营销活动贯穿其中。从最新的年中大促攻略日历中，也能够看得很清楚。

苏宁全力出击

为818发烧节练兵

有电商平台不久前曾表示，“今年是双11的十周年，因此会有很大的改变，618就是预演。”

苏宁易购将618当作练兵，为818主场发烧节储备能量，年中大促是谁都不容错过的市场机会。

今年，苏宁将战线拉到37天，并且是多业态的双线联动，进击抢占市场。苏宁易购此次年中大促，除了线上互联网平台，还包括线下的3.0苏宁云店、苏宁易购直营店以及零售新物种苏宁小店，再加上苏宁零售云加盟店，将整个年中大促从线上带到线下，从一二线城市到五六线甚至县镇，形成一种全覆盖。

此外，世界杯之年也为苏宁今年的年中大促添了一把火。6月份即将迎来世界杯开赛，作为苏宁来说，家电全渠道第一的位置和旗下PP体育软硬件布局以及独家五大联赛网络播放权的资源将是苏宁做世界杯营销的独家优势。而作为世界杯官方指定电视品牌的海信，也在此前与苏宁易购敲定了世界杯营销战略合作。这是苏宁易购在年终大促中打出自身特色的一大助力。

全业态联动营销

苏宁小店有惊喜

苏宁的智慧零售服务已经覆盖吃穿住行等生活的方方面面，今年618大促，苏宁形成了“电器店为坚固基石、新业态全面开花、全业态联动营销”的态势。

据悉，目前苏宁在上海市场除了线上苏宁易购外，已经有苏宁广场、苏宁云店、苏宁易购直营店、苏宁小店、苏宁零售云、苏宁红孩子店等多种业态，并且正在筹备苏宁极物、苏鲜生等业态布局。

上海苏宁小店总经理周小钰表示，苏宁小店作为重要的板块，将与家电板块进行深入联动和补充，两者实现“会员通、活动通、渠道通、服务通”。在会员权益方面，苏宁多业态实现积分互通，在保持各种业态经营本色的同时，更多促进顾客权益多享；在活动方面，苏宁电器板块、苏宁超市、苏宁小店、苏宁红孩子等全业态，均打出部分产品“五折”的主题，并推出营销爆款，如三菱电机一款1.5P 变频空调仅3999元，低于市场在售价15%，小店推出的荔枝8元一斤，相当于目前市场售价的40%，这些产品，都得到苏宁全业态的统一主题活动推广。

体验式消费

贯穿全渠道

苏宁多业态下，也能实现渠道互通，方便消费者在场景中体验消费。如苏宁小店与云店在生活场景中进行场景沉浸式营销，消费者在苏宁云店可以体验购买大快消产品，而在苏宁小店，也有品质化小家电体验空间，从而实现全渠道联动营销。

苏宁营销相关负责人表示，让门店的家电产品组合与其对应空间的快消产品组成了完整的生活场景，消费者不仅可以进行体验，还可以产生关联消费。例如，在厨房生活场景中，对应五谷杂粮礼包作为关联性营销产品；在冰箱的使用场景中，冰箱作为低温保鲜柜，与冰鲜品进行搭配销售；在洗衣机使用场景中，与洗护类产品进行关联；在电视使用场景中，与啤酒、水饮类产品进行关联。

此外，在苏宁多业态齐头并进的同时，在服务能级上，进一步互相促进，物流板块根据“中央配送、站点分拨、划片管理”的方式，一岗多能的人效发挥最大化，比如苏宁长宁云店的配送人员，可以兼顾小店部分商品配送，小店配送能力也可以辅助苏宁常规店在大促期间的爆发式需求。