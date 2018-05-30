“太紧张了，这是我第一次真的救人”-街道工作人员抢救突然晕倒男子　到去年底全市救护普及培训达600余万人次

晨报记者 潘 文

近日，一个题为《男子突然倒地口吐白沫，上海阿姨跪地施救》的视频，引发了“如何正确急救”的热议。视频中提到，近日一名男子在周家渡街道社区事务受理服务中心内突然倒地抽搐晕厥，周家渡街道红十字会工作人员杨红璋跪地抢救，直到救护车赶到现场。记者从市红十字会了解到，几天前，地铁一号线上也有一名女乘客晕倒，幸运的是，一名红十字救援队队员正好在场。在救援过程中，不少人提出心脏按压，但其实这两次的情况都不适合这样进行急救。

晕倒男子获及时施救

昨日，杨红璋接受记者采访时表示，事发时她正在准备红十字会救护培训课程材料。5月21日上午9点30分左右，杨红璋正忙的时候，一位同事推门而入，“杨老师，外面大厅有人晕倒了。”

“严重吗？要不要用AED（全称“自动体外除颤器”）？”杨红璋拿起AED的钥匙离开办公桌。

一进入大厅，她就看到一名保安跪抱着晕倒的男子，这名男子的下半身直挺挺的，据了解晕倒前他正准备办理医保业务。杨红璋赶紧让保安把男子平躺在地上，开始检查他是否出现了“三无”，即无意识、无呼吸、无心跳。看到男子的眼睛稍微眨了一下，她的心里也稍微松了一下。但此时男子刚刚晕倒不久，病情正处于急速发展的过程中。杨红璋一度感觉到男子的呼吸只出不进，于是赶紧把钥匙交给同事，让她去把AED取过来备用。

接下来是测心跳和颈动脉，“太紧张了，虽然经常开展救护培训，但这是我第一次真的救人，一开始没测出来。”事后说起来，杨红璋还会心跳加速，“然后我就用非医护人员的方法看他的胸廓是否有起伏，在发现他胸廓有点起伏时，我又放心了一点。”

同事取来了AED，准备打开：“杨老师，要用吗？”杨红璋立即回答：“不能用，他有意识有呼吸的。”刚说完这句话，男子就开始口吐白沫，一开始只是有轻微的抽搐，但后来口水越来越多。为了防止他的口水被气道误吸堵住气道，杨红璋马上把他的头侧向一侧，让他的口水能够顺着脸颊流到地板上。看到男子的病情变化，杨红璋怀疑他是癫痫。此时另外一位同事在男子身上找到了手机，并同他的家人取得了联系。家属表示，他的确有癫痫病史，曾经也晕倒过几次。判断得到证实，杨红璋心里就更定了。随后，她握着男子的手开始安慰：“你放松，我们已经拨打了120，救护车马上就到。”让杨红璋感到意外的是，男子真的开始一点点放松，最后慢慢缓过来了。

按救护流程操作不慌张

很快，到达现场的120将男子送往医院治疗。120的救护人员表示，癫痫如果持续发作，可导致脑水肿严重症状，现场人员在整个事发过程中处理冷静、施救及时。

五年前，杨红璋还是一家外资企业的员工，对急救知识知之甚少。杨红璋说：“当时每个月有十多天都在外面出差，为了更好地照顾家庭，我辞掉做了21年的外贸工作，最后选择了服务他人的红十字工作。2013年年底，我应聘到周家渡街道红十字会，2014年开始正式从事红十字会基层工作。”经过一系列的急救培训和考核后，2015年杨红璋成为了一名应急救护培训讲师，除了日常授课外，每年还要接受复训、考核。对她来说，各类急救知识早已烂熟于胸。“正是因为平时上的课比较多，培训也多，我感觉到自己真正遇到需要急救的患者时没有那么慌张，所有的反应好像都是本能地，按照救护流程一步步来。”

有了这次急救经历，杨红璋也有了一些自己的感悟，“要想让普通市民按照医护人员的方法去急救比较难，群众第一时间的急救和120以及之后的医院急诊医生的处理是不一样的。之后我会把这次经历分享给学员，和他们一同探讨遇到紧急情况时应该如何冷静应对。”

近年来，相关部门对急救培训越来越重视。记者从市红十字会了解到，截至2017年底，全市救护普及培训达600余万人次。全市红十字系统目前已在轨道交通站、浦东国际机场等公共场所设置AED共计750多台，开展操作培训数万人次。

晕倒原因有很多，抢救不能一概做心脏按压

在杨红璋救人的两天前，地铁一号线上也上演了一场“生死时速”。5月19日18点30分左右，在疾驰的地铁上，一名女乘客突然出现抽搐晕厥。碰巧的是，红十字救援队队员小张就在这节车厢。

看到有人晕倒，小张赶紧上前施救。而面对突然有人晕倒，车厢内有乘客建议进行胸外按压，小张立即制止了。原来，地铁上晕倒的这名乘客和杨红璋遇到的男子一样，并没有出现心脏骤停。

杨红璋介绍说：“如果遇到有人昏迷倒地，首先要判断他是否出现‘三无’，如果他已经无意识、无呼吸、无心跳，就要赶快给他做心脏按压，如果附近有AED，可以使用AED辅助急救。抓住最开始的‘黄金四分钟’，病人的存活率会高一些。”

国家心血管病中心发布的报告显示，我国每年心脏猝死发病人数超过54万，相当于每分钟约有1人发生心脏性猝死。一旦发生，每延迟一分钟，人的生存率会下降7-10%。但如果患者有自主呼吸时，心肺复苏并没有作用。而且如果用力过度，还容易造成其他伤害，比如肋骨骨折等。

杨红璋表示，晕倒的原因有很多，不同情况下使用的抢救方法不同，建议每个人都要掌握这些急救知识，既可以通过红十字的“急救掌上学堂”了解详细的急救方法，也可以参加红十字会应急救护培训，从中学习常见症状的急救方法。