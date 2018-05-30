蚂蚁金服与浦发银行战略合作，共创金融数字化转型

桑梓／文

5月29日，在上海外滩浦发银行总部，蚂蚁金服与浦发银行签署战略合作协议，蚂蚁金服将优先全面开放科技能力，助力浦发银行数字化转型，共同为小微实体经济提供便捷、高效的金融服务。

这已经是本月内，第三家与蚂蚁金服签订战略合作协议的银行，业内人士认为，普惠金融市场仍有巨大空间，这是摆在蚂蚁金服和合作金融机构面前的机会。

新技术与传统金融融合成趋势

根据蚂蚁金服和浦发银行签约的内容，蚂蚁金服将优先向浦发银行开放金融科技能力，其中包含：人工智能、行业解决方案及供应链合作、生物识别辅助校验能力、指纹身份认证合作、基于大数据的风险控制业务的合作。

通过合作，双方还将探索并提升双方在互联网风控及反欺诈方面的风险防御能力与潜力，蚂蚁金服将为浦发银行提供营销作弊、交易欺诈、信贷欺诈的立体化支持。此外，双方还将在普惠金融、互联网支付市场营销及渠道经营方面加强合作，开展线上、线下全方位的支付合作，为小微实体经济提供便捷、高效的金融服务。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示，20年发展中，浦发银行的资产、利润、收入都发生了几十倍的增长，非常了不起，作为蚂蚁金服战略级的伙伴，双方对未来的判断、理念高度契合。在科技驱动的背景下，从12年前的阿里巴巴和浦发银行签约，到今天的蚂蚁金服和浦发银行签约，大家又走到一起。未来，双方将就如何提升银行更加稳健、高效的经营，如何利用科技手段为客户创造更大价值方面紧密合作，一起迎接前所未有的机遇，一起把握这个变革时代的未来。

近年来，银行日益重视金融科技对转变经营模式、拓展经营服务的驱动作用，积极拥抱金融科技领域的新技术，打造转型新动能。除了“自己做”之外，不少银行选择与技术成熟的金融科技公司合作。仅这个5月，就已经有华夏银行、光大银行、浦发银行先后与蚂蚁金服签订了战略合作协议，合作重点都是聚焦于金融科技。

本月中，安永发布的《中国上市银行2017年回顾及未来展望》报告就显示，41家上市银行中，有35家在2017年年报中提到了大数据、云计算／云平台、生物识别、人工智能、区块链等技术在具体业务中的运用，报告认为这体现了“上市银行正进一步推动新技术与银行业务的深度融合”。招商银行首席信息官陈昆德接受媒体采访时也表示，招行转型下半场要依靠科技去解决。

新任中央财经委员会办公室副主任廖岷曾撰文表示，“我国的传统金融机构转型必须依靠金融科技手段——无论是自己做，还是并购，或者和新的金融科技公司合作。事实上，金融科技公司与传统金融机构并不是简单的你死我活的竞争关系，相反存在着很大的合作共赢空间。”

机构携手“掘金”广阔普惠金融市场

蚂蚁金服近期在开放金融科技方面动作频频，除了接连与银行签约合作之外，也是在本月，向保险行业开放定损宝2.0，并宣布开放余额宝和花呗这两大“国民产品”。就在5月28日，国泰基金旗下国泰利是宝货币基金正式接入余额宝，目前余额宝已经开放与中欧、博时、华安、国泰等四家基金公司合作，未来还将接入更多基金公司。

早在去年6月，蚂蚁金服CEO 井贤栋就宣布，蚂蚁金服所积累的技术能力和产品，将全面向金融机构开放，成熟一个开放一个。开放不会有亲疏远近之分，唯一的选择标准是是否创新和具有用户价值。

随着余额宝和花呗的开放，到目前为止，蚂蚁金服包括支付、理财、保险、小微企业金融、农村金融、消费信贷等在内的所有金融产品，都已经实现了与金融机构的开放合作。

在这些产品背后，蚂蚁金服做好科技的部分，而金融的部分则发挥金融机构的优势，双方形成互补。事实上，普惠金融市场仍有巨大的空间，独木难成林，金融机构与科技公司的合作有助于拓展更大的市场。

2018年4月，胡润研究院发布的《2018中国理财规划师白皮书》提到，中国理财市场规模超过百万亿元，未来理财客户群体将明显扩大，理财服务的广度和深度都有待拓展。以及，用二维码做生意的“码商”潜在数量接近1亿，他们实现数字化经营升级的同时，也有理财、贷款、保险等金融需求等待满足。这是摆在蚂蚁金服和合作金融机构面前的机会。