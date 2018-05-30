坐出租赴高考 周六起可预约-预约最好放宽时间余量

记者 钟 晖

晨报讯 一年一度的高考下周就要到来。6月2日（本周六）零点开始，强生、大众、海博、锦江四大出租车骨干企业的电调中心将开始接受送考用车预约。运营方提醒说，今年高考日是6月7、8、9日，其中有两天恰逢工作日，届时早高峰道路交通状况有不可测因素，考生预约出租车最好放宽时间余量，上车时间要多一些提前量，以确保不耽误考试。

今年高考预约用车热线为：强生62580000，大众96822，海博96933，锦江96961。强生出租昨天披露，去年的送考出租车服务达2000差次，预计今年也差不多是这一数字。

昨天，大众出租客运中心经理王栋告诉记者，今年高考日是6月7、8、9日，其中7日和8日是星期四和星期五，恰逢工作日，届时早高峰道路交通状况有不可测因素，道路交通压力相对较大，为此提醒考生预约出租车最好放宽时间余量，也就是对上车时间要充分考虑多一些提前量，以确保不耽误考试。

还有，根据往年出租车送考经验，经常遇到考生遗忘准考证等相关证件以及遗忘考试文具等情况。为此，出租车驾驶员到时也会提醒考生。“我们对驾驶员的服务流程有要求，在开车前要友情提醒一下考生不要忘记带好必备物品。”王栋说。

昨天，强生出租车公司业务调度分公司经理汤健还表示，考生约车时一定要报清用车时间和上下车地址，电调中心将会在高考日前与家长或考生再次确认。他还说，考生尽量不要向多家出租车公司同时预约某个时间点的车辆，“一个考生同时约了几家公司的车，到时免不了有部分车辆被‘放了白鸽’，白白浪费了宝贵的车辆资源”。

与此同时，高考用车预约涉及较多环节，一旦预约成交后，尽量不要轻易更改上车时间和地址； 如需改订或退订预约车辆，需提前电话告知出租车公司。没有预约到送考用车的考生也不必担心，建议选择乘坐轨交赴考； 也可在高考日当天提前尝试电话叫车，做好两手准备。