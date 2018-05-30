引进来-上海吹响“购物天堂”全球集结号-天猫在上海打造全球新品首发地　打造新零售城市范本

晨报记者 姜欣愉

“要购物，到上海！”

作为国际化大都市之一，上海素有“购物天堂”的美誉，海纳百川、因商而兴是她特有的基因。随着人们消费需求的日益提升，单纯“买买买”已经无法满足国人对于美好生活的向往。

打造全球新品的首发圣地，以及人人向之的“上海购物”之城，成了这座城市接下来的“小目标”，也是阿里巴巴天猫正在致力之事。

在购物和体验新品上，上海人和天猫等电商消费者可谓近水楼台。包括奥利奥母公司亿滋在内，上海是众多跨国公司中国总部所在地，也是全球领先的购物天堂，理所当然也成为全球品牌推陈出新的灵感缪斯。

数据显示，上海的国际高端知名品牌聚集度已超过90%。但对于这座全国最大的消费城市而言，只有“优势更优、特色更特、强项更强”，才能对标国际，吸引消费者的目光。

新物种的申城情结

去年儿童节，上海白领小陈在天猫上买了一台奥利奥“饼干唱片机”，虽然这一玩具价格99元，但对于崇尚小资生活的她来说，可谓是千金难买我乐意，这款跨界新品，也在当年取得了斐然的成绩。当时，35000份“饼干唱片机”定制化礼盒转眼售罄，甚至在一年后的今天，其二手产品依然能在闲鱼上卖出原价五倍以上的价格。

上海消费者对于新品的青睐，让奥利奥看到了商机。今年5月23日，它联手天猫再度推出“能作曲的饼干DJ台”，并将线下首发活动放在了上海同济大学的天猫校园店。由此，天猫在上海打造全球新品首发地和新品研发中心的大门正式打开。

在这次合作中，无论是品牌方还是电商平台，都有自己选择上海的专属理由。对于上世纪90年代就进入中国的奥利奥来说，妈妈和小孩已经是过去的目标消费群体了，它希望自己客户更年轻化。“大学生是我们今年想触达的新人群，而就学生人群来讲，上海学生无论在消费能力、文化程度，还是发展成未来客户的潜力上，更贴合我们的目标。”奥利奥相关工作人员说。

而对于天猫来说，它则有着更深刻的申城情结。在天猫品牌营销总监段玲看来，此次与上海联合打造全球新品首发地，是水到渠成的一件事。

2017年以来，全球20万个品牌在天猫上发行了新品，有超过100个顶尖品牌与天猫合作举办超级品牌日，而这其中三成品牌把线下首发活动选在了上海。

除了国际品牌钟情上海，一些零售新物种也在上海孕育。2016年，盒马鲜生在上海推出首家门店，如今已成为全国“盒区房”最多的城市；上海本地企业饿了么，培养国人除做饭和去饭店以外的第三种就餐方式，并正酝酿从外卖到其他快消品的边界外延。

全球品牌的福地

这么多新品牌和新物种愿意将首发放在上海，某种程度上，说明上海能够让它们看到中国市场今后的趋势，可以说上海人接受了，它才有能力推广至全国各地。

以奥利奥这次的DJ台玩具为例，这是一项不同于饼干的跨界新品，利用C2B模式定制化生产。“奥利奥做音乐玩具这件事，如果放到其他城市可能会让人很难想象，但放在上海就很成立。”奥利奥相关工作人员解释道。

上海因为海乃百川的基因，造就了一群拥有开放心态，敢于尝新试错的上海人。他们对于生活品质有很高的要求，同时也希望新品来满足自己的不同需求，体验好就传播，不好也还是愿意尝试。

“上海的市场跨度大，消费者不仅多，而且从保守到时尚，各层次都有，不像小城市有局限性，新品在那也试验不出来什么。”上海商业经济学会会长齐晓斋说。众所周知，当前中国已经有将近14亿的人口，在消费收入普遍提高的同时，上海则成了全国的制高点，因此在上海站稳脚跟，就成了打开全国市场的第一步。

除了消费者因素外，上海这座国内外品牌云集的城市，还间接促进了品牌间的良性竞争。奥利奥相关工作人员说：“我看到很多同类大公司都在上海，大家都在相互竞争来吸引更多人群，有竞争就有进步，这是大环境，这样才能促进推陈出新，所以上海对我们来说是个福地。”

据南方都市报的“新零售之城”榜单显示，上海的商业发达指数已明显高于大多数城市，如此浓烈的氛围，也为新品牌入驻提供了十足的底气。

进口博览会的契机

新物种、新品牌、新尝试，纷纷在上海落地，上海打造全球新品首发地和人人都向往的“购物天堂”小目标渐行渐近。

在今年11月，我国就将举办首届中国进口博览会，这场盛会不仅被写入了今年“两会”的政府工作报告，而且，它还成为了世界上第一个以进口为主题的国家级博览会。这打头阵的第一届，就把举办地安排在了中国第一大进口消费城市——上海。

在齐晓斋看来，举办进口博览会能让更多没进入上海的世界品牌看过来，对这里产生兴趣，同时，这次契机也能让国内的品牌“领领市面”，看看国外的发展。

这届进口博览会选定在11月5日-10日，也是天猫“双11”前夕。作为进口博览会的第一合作伙伴，目前，阿里不遗余力地进行全方位合作。在招商阶段，目前阿里已邀约例如麦德龙、DM超市等海外知名商家，和雅诗兰黛、戴森、喜宝等知名消费品牌前来参展。截至5月21日，已有约200家商家向阿里集团报名参展，覆盖实物商品及服务贸易各个相关行业。

不仅招揽全球顶级品牌参与，阿里还将配合打造出一个多元博览会。据了解，盒马鲜生已经在举办场馆——国家会展中心中心广场，租赁了3000平方米以上的店铺，作为全国最优质和最先进的展馆门店进行长期运营。与此同时，阿里还会为进口博览会定制智慧门店和无人超市等“零售新物种”。

2018年，注定是以进口为关键词的一年，在这样的大背景下，阿里巴巴还于今年正式启动“大进口战略”，通过加速海外热门及潜力品牌入驻，让国内消费者感受到国家进口战略带来的生活品质提升。

本土品牌的激活

无论是将上海打造成全球品牌的首发地，还是招揽更多海外品牌看到上海的发展空间，这些在打响“上海购物”方面都只能起到催化剂的作用，做出自己有特色的本土品牌才是关键。

齐晓斋认为，新品牌的入驻确实会助力上海打造人人都向往的“购物天堂”。“很多常规的品牌上海有了，其他城市也有了，上海就会丧失吸引力。而投放上海的新品，不是那些国外不流行的才放过来，现在消费者越来越挑剔，这样的市场是很难被接受的。”

在他看来，上海引进那么多的海外品牌，表面上是为消费者提供了更多选择空间，但背后是要有两个最终目的：一来是给国内品牌以借鉴作用，比如今年的进口博览会即将在上海召开；二来是产生“鲶鱼效应”，激发本土品牌的竞争力，让它们看到既然国外能做到，那我们也一定能做好。

而因为这些，上海也逐渐做出自己的本土品牌特色。在上海，经典的本土老字号品牌，已经顺应着新零售的潮流，打造出一副保留原滋原味的新面孔。据DT财经《2018中国“新零售之城”发展报告》显示，上海的老字号品牌在新零售改造方面，是参与度最高的，那些耳熟能详的品牌，例如沈大成、五芳斋、冠生园等也都在天猫上开设了旗舰店。

在本土品牌实力的提升和海外品牌首发的加持下，上海已吹响“购物天堂”的全球集结号！