输出去-盒马饿了么等新零售购物辐射全国-全新业态给上海消费者“买买买”带来全新“上海模式”

晨报记者 姜欣愉

“如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得只有上海。”马云曾如此评价上海。智慧门店、无人零售、线上线下融合……阿里新零售浪潮下诞生的盒马、饿了么等新业态，给上海消费者的“买买买”带来了全新“上海模式”。

据DT财经发布的《2018年中国“新零售之城”发展报告》显示，上海的新零售综合实力当前是最强的，无论在企业活跃度还是消费者参与度上，上海都是新零售领域里当之无愧的“排头兵”。

阿里巴巴的多种新零售业态已在上海日渐成熟，不仅构成了一种“上海购物”新模式，它更逐步辐射全国，让越来越多地方的消费者，都能感受到上海模式的魅力。

高科技下产物

智慧门店遍地开花

在传统零售业经历寒冬之时，“新零售”注入了上海的商业基因，在这座拥有浓厚商业底蕴的城市，新零售进行了一场前所未有的新实验。

2017年12月5日，星巴克携手阿里巴巴打造的全球最大智慧门店臻选烘焙工坊正式亮相，它为咖啡这件小事赋予了各种新体验，让爱喝咖啡的上海人感受到，原来咖啡店也能像商店一样来逛。

在臻选店内，不仅能领略咖啡酿造工艺，顾客只要打开手机淘宝App使用AR技术，还能实现“边喝边逛”模式。看中店内展示的周边商品，扫一扫，即可直接从天猫旗舰店下单。

而这一模式的运用，兴许还是受到了盒马鲜生的启发。2017年8月，星巴克创始人霍华德·舒尔茨就曾来上海店进行观摩，甚至星巴克方面还表示，这套AR技未来有望应用到中国其他门店，甚至输出海外。

目前，上海星巴克的门店数量已突破600家，超越纽约，成为全球门店最多的城市，对于像星巴克这样的零售品牌来说，占领上海，无疑是拓展自己中国版图的重要一步。星巴克在中国已经拥有3000多家门店，大约平均每15小时就会开出一家新店。

据DT财经报告显示，各零售企业在上海参与新零售的活跃度是全国最高的，上海的零售智慧化建设早已进入快车道。耐克和联通等5183家知名品牌的智慧门店也都落地上海。

“上海已成为全国阿里智慧门店覆盖最多、技术最先进的城市，而这一数字，预计将在今年达到1万家。”阿里巴巴相关人士说。

智慧门店的背后，是互联网新技术的加持。AR技术、云货架、天猫精灵等高科技，成为这场智慧浪潮的高频词。

“这些新技术可以把人流吸引进来，但如何把消费者留住转换成购买力，才是关键。”上海商业经济学会会长齐晓斋这样说道。显然，智慧门店的发展还在起步阶段，不过上海的落地实践，势必将给全国的输出起到示范作用。

新零售业态标杆

盒马鲜生等新物种的爆发

智慧门店、无人零售、线上线下融合……新零售浪潮下，这些给消费者们带来从未有过的购物感受，而叩开众人眼中新零售大门的，是像超市、像餐厅、又像配送仓的盒马鲜生。

在盒马门店，消费者可以单纯地购物，也可将挑选好的海鲜放至柜台进行称重加工，通过标准化的SOP流程，保证批量化生产的食物具有同样美味； 对于足不出户的朋友来说，安装一个盒马App点单，系统收到订单后，后台通过大数据和人工智能等手段，智能规划出一套最高效的配送方案。

在齐晓斋看来，像盒马鲜生这样的生鲜商超+餐饮业态，是新零售里的一大模式，而上海独有的海派文化，则让这里的消费者拥有了敢于接受新事物的尝试精神，这也为盒马的发展创造了良好基础。

盒马是土生土长的上海物种，不仅首家门店开在上海，其创始人侯毅更是标标准准的上海人。数据显示，当前上海共拥有16家门店，成为全国拥有“盒区房”最多的城市。盒马作为新零售业的标杆，改变了传统零售模式，也改变了人们的消费模式。

在上海不断成熟的盒马鲜生，这两年走出上海，开始把模式输出全国。数据显示，盒马于2017年在全国7个城市开出25家门店，侯毅更是在年初表示，开店将成为盒马2018年的重要战略，借助与商业地产的合作，让全国开店的扩张进入“加速度”阶段，并把今年的开店小目标定为100家。

过去十几年，当人们一直诟病上海创业企业“偏安一隅”之后，盒马的进取，更像是新时代下上海力量的厚积薄发。

“上海模式”背后，是“便利之城”的崛起

如果你想在家品尝一顿海鲜大餐，打开盒马鲜生App足以。目前，盒马已在上海全面开通24小时配送服务，甚至还将于5月底和6月初集中推出夜宵服务，3公里内只需30分钟，各种美味就能送到你嘴边。

新零售业在上海的快速成长，这背后同样是技术加持、物流高效重构。“分钟级”送达和各种多元化场景的无现金支付模式，都让这座城市变得更加便利。

如果你想尝一个越南红心火龙果，或山东栖霞红富士，不用担心出门买不到，只要在天猫超市上下单，这些水果即可在1小时内送货上门。早前，天猫已联合易果和安鲜达推出的1小时达服务，并在上海实现全覆盖，目前这项服务在上海共开设25个前置仓，商品SKU达到500多种，未来则将重点推广至一二线城市。

易果和安鲜达，以及背后的云象供应链也是发源于上海，借助阿里巴巴体系，在全国甚至全球进行能力的输出。此前，云象供应链与阿里巴巴召集了全球顶级的20家生鲜巨头，就是要解决未来生鲜全球流动的问题，让国外的优质生鲜能进入上海以及全国，搭建全球生鲜供应链集采平台。

上海本地企业代表饿了么，未来将通过智能调度、人机配送和无人配送等新物流服务，打通全家便利店等实体商超的收银系统，将外卖范围从食品拓展到了日用消费品，为上海和全国居民的“买买买”提供更多便利。

在“无现金支付”方面，诞生于上海的阿里新零售业态，无一例外都能使用支付宝完成付款；上海已经在支付宝上线了多大60多项移动服务，涵盖公共缴费、政务、个税、交通、医疗等各种城市服务领域和更多生活场景，数量全国第一，“出门不用带钱包”的生活从此开始。

“上海模式”输出全国

时机是渗透的关键

“市场大、经济发达、消费观念领先”，上海商业经济学会会长齐晓斋说，这是上海能成为新零售模式的试验田的三大最主要因素。

数据显示，截至2017年末，上海共有2400多万常住人口，每年海外游客数量为800多万人次，国内各省市游客则多达1亿多人次，庞大的基数，为新零售业态提供了充足流量。而对于上海本地居民来说，当前人均可支配收入已超过58000元，鼓起来的钱袋子，让这座城市的居民领先一步，唤醒了消费升级的意识。

上海得天独厚的条件，为新零售的发展提供了“沃土”，下一步就要向全国三四线城市甚至全球输出。“上海消费升级速度之快，是国内各个城市中领先的，但走向全国需要有一个过程，要和当地的消费市场相匹配。”齐晓斋说。

去年11月，阿里集团以约224亿港元入股高鑫零售，而高鑫零售旗下最知名的卖场品牌便是欧尚和大润发。值得注意的是，大润发超60%的门店布局主要集中在三四线城市，这些门店，未来很可能将介入盒马模式，成为上海新零售模式走向三四线甚至农村市场的重要一步。

“店开得不能过快也不能太慢，慢的话别家先来了，但太领跑的话熬不过去又可能倒下，关键是看消费者的接受程度，所以要对市场进行调研，同时对它今后发展有准确判断。”

盒马鲜生诞生于上海，重点发展于一二线城市，倘若直接将“盒区房”落地三四线城市，必然会因为消费观念不同而诱发“水土不服”，但是，若将适当的盒马模式复刻至大润发，以此进行转型改造，则更容易被当地居民所接受。

回顾中国20世纪90年代初，当时连锁经营的起步也是源于上海，对于大卖场和超市等业态的出现，上海是学习国外，而国内地区则是学习上海，这倒和如今的新零售发展有些类似。不过在齐晓斋看来，当下和历史已经截然不同了。

“当时市场有需求，连锁商场是一块空白，但现在是纯粹的买方市场，最终要看市场的接受度。”