外币单标信用卡只能境外用

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

外币单标信用卡的处境越来越尴尬了，未来境内使用的路径基本封死了。近日，建设银行、招商银行、浦发银行等纷纷发布公告称，外币单标信用卡产品仅限境外以及中国港澳台地区消费使用。据了解，根据中国人民银行《2018年商业银行支付结算工作要点》 的通知要求，外币单标信用卡产品使用场景仅供境外消费使用，境外地区包括中国港、澳、台地区。因此，未来叫停外币单标信用卡在境内使用的应该不止上述几家银行。

外币单标卡处境尴尬

所谓外币单标信用卡产品，是指由银行发行加入Visa(（维萨）、Master Card（万事达）、JCB、AmericanExpress（美国运通）银行卡组织的各类外币单标信用卡。

自央行2016年6月正式发布《银行卡清算机构管理办法》之后，也就宣告国内双标信用卡时代的终结，此后各家银行发行信用卡基本上是银联标的人民币信用卡或外币单标信用卡分开发行。

此前，外币单标卡在境内的使用渠道很有限，仅限于在Visa通道的POS机上使用，如大部分星巴克和四星以上酒店一般都有，部分外国连锁超市也可能有(如Test-co, AEON)。此外，部分银行也允许本行发行的外币单标信用卡在境内全部或部分渠道使用。

某银行信用卡中心负责人表示，外币单标信用卡总体上发行量不大。持卡人之所以对外币单标卡还有需求，主要是近年来我国出境游规模快速上升，不少持卡人认为，去境外用Visa或Master Card 应该更方便。不过，随着银联卡全球受理网络已延伸到168个国家和地区，覆盖近5000万家商户和近260万台ATM，同时银联卡还可免货币转换费，越来越多的持卡人发现有一张银联卡单标卡也够了。

境外卡组织等牌照获批

当外币单标卡在境内刷卡之路被阻断之后，外币单标卡的处境就更尴尬了，这也将促使Visa、Master Card等卡组织加快申请牌照。

据了解，央行在2016年6月发布的《银行卡清算机构管理办法》，进一步确定了银行卡清算机构的准入门槛与业务开展具体条件等监管指标。根据相关规定，在中国境内运营银行卡结算业务需要持有牌照，Visa、Master Card 等目前在境内尚没有此牌照，所以境内发行的单标卡从法理上本来就在境内不能使用。

根据《银行卡业务管理办法》，外资金融机构经营银行卡收单业务应当报中国人民银行总行批准。银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。除国家外汇管理局指定的范围或区域外，外币卡原则上不得在境内办理外币计价结算。

有消息称，目前，包括visa、Master Card、AmericanExpress 都已经向央行提出了申请境内清算牌照，不过尚未有实质落地。Visa 方面表示，中国是全球发展最快的支付市场之一，并且正在引领移动支付的创新。“我们对中国市场的承诺是长期的。我们相信，Visa的产品与服务将有助于中国实现其政策目标，包括推动经济增长、创新等”。Master Card此前的表态是“我们期待利用我们的全球支付网络、更广泛地为中国消费者和商家提供便捷、安全和智能的支付体验。”