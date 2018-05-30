要闻|中俄智库高端论坛在京开幕

来源：中央广电总台国际在线

《中国与俄罗斯：新时代的合作》中俄智库高端论坛在京举行 拍摄：李哲雅

国际在线报道（记者 李哲雅）：5月29日，为期两天的以“中国与俄罗斯：新时代的合作”为主题的中俄智库高端论坛在北京开幕。此次会议由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会主办，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库承办。

原国务委员、中俄友好、和平与发展委员会中方主席戴秉国，俄罗斯外交部原部长、俄罗斯国际事务委员会主席伊万诺夫，中国社会科学院院长、中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库理事长谢伏瞻，中国外交部部长助理张汉晖、俄罗斯外交部副部长、俄罗斯国际事务委员会理事莫尔古洛夫，上海合作组织秘书长阿利莫夫，福建省委常委、宣传部长梁建勇，中国俄罗斯友好协会顾问李东东等与会并致辞。双方智库、媒体、学界、实业界、文化界及有关国家和国际组织驻华外交机构代表共350余人出席论坛。

戴秉国在开幕式致辞中首先对本次论坛的顺利举办表示祝贺。他表示，中俄关系历经多年发展，已经成为最为正常、健康和成熟的大国关系，有力维护了两国的安全、主权和战略利益。展望未来，中俄关系应更上一层楼，着眼于双边关系发展和世界局势变化，增强战略互信，推动民间交流。借助历史经验和智库支持将中俄全面战略协作伙伴关系推向更高水平。

莫尔古洛夫指出，中俄正在塑造新的地缘政治格局。中俄关系是国际体系中的稳定力量。发展中俄关系是俄罗斯的重中之重，同样也是中国外交的重要方向。过去几年来，中俄双边合作取得丰硕成果，两国以富有政治智慧的方式开展对话，不断深化经贸合作，地区合作成为推动两国关系发展的新动力。在国际事务中，中俄携手发挥着重要作用。展望未来，构建多元、包容、平等、互信的新型国际秩序，将是两国合作的重要方向。

谢伏瞻表示，当前国际形势正发生深刻演变，和平与发展面临严峻挑战。两国应保持密切有效的协调配合，深化新时代战略伙伴关系，推动“一带一路”建设，推动经济全球化，朝着更加包容开放方向发展。中俄两国务实合作的长期发展需要两国相关研究机构和智库的密切合作。

伊万诺夫指出，中俄合作不针对任何第三国。在合作交往中，中俄两国摒弃僵化的、官僚式的传统协商模式，以积极沟通，取长补短的合作理念，推动政治对话、经济合作与地区交流。在双边合作外，中俄携手构建新型国际秩序，坚持世界各国平等参与的原则，努力解决国际体系碎片化的问题，为世界格局的健康发展做出了重要贡献。

张汉晖表示，中俄关系正处于最积极、最健康、最稳定的发展阶段。双方建立了全方位合作交往机制，不断开拓新的合作领域，探索经贸合作、人文合作与地方合作的新模式。在国际关系领域，中俄努力打造多极化、民主化的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为捍卫地区与世界和平稳定做出应有贡献。未来，中俄两国应持续增强战略互信，深化经济利益融合，筑牢民心工程，实现中俄关系的继续发展，在地区和国际事务中携手发挥更大作用。

阿利莫夫指出，中俄两国是人类历史上的伟大国家，也是欧亚大陆上的重要国家。两国为上海合作组织的诞生作出了不可磨灭的贡献。上合组织是独一无二的国际组织，坚持各国平等参与的原则。成员国无论大小、强弱，都是以构建良性、健康国际秩序为目标的伙伴。扩员后的上合组织既具备推动国际格局演变的潜力，也有维护国际秩序良性发展的责任。在上合组织的发展过程中，中俄应该也能够发挥更重要的作用。

与会代表就中俄国际协作、地方合作、安全合作、经济关系和人文合作等议题展开了深入研讨，积极发表意见，献言献策。会议期间，中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员会联合发布智库报告，复旦大学国际问题研究院、俄罗斯国际事务委员会与俄罗斯科学院远东研究所联合发布研究报告。报告成果将为进一步发展新时期中俄双边关系、落实“一带一路”框架下的战略对接提供参考。