特朗普突然变脸，中方的这个声明亮了！

牛弹琴

作者|牛弹琴

果然，特朗普又变脸了。

按照白宫刚刚发布的一个声明，美国仍将对500亿美元中国商品征收25%的关税，具体商品清单将在6月15日公布，关税将在此后不久施行。

要知道，上一轮华盛顿中美贸易磋商后，美国财长姆努钦曾明确对媒体说，美中经贸磋商取得了很有意义的进展，两国就框架问题达成协议，同意停打贸易战。

但美国财长言犹在耳，白宫却马上又有了小动作。感觉辛辛苦苦这么多天，一举又回到了谈判前。

不过，翻脸比翻书还快，似乎也成了现在白宫的一种常态。以美朝新加坡峰会为例，本来6月12日举行早已确定，但特朗普日前突然宣布，这次会晤要取消。当全世界还没晃过神来时，特朗普却又表示，会晤很可能还是会如期举行……

前世行行长、美国前副国务卿佐利克近来也感叹说，特朗普的贸易策略，现在把全世界人民都搞糊涂了。

但兵来将挡水来土掩，中方随后的声明也亮了。

针对白宫的新变化，中国商务部新闻发言人29日深夜发表声明说：

我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中方敦促美方按照联合声明精神相向而行。

虽然短短几句话，但在牛弹琴（bullpiano）看来，几个很有意思的亮点吧：

1、请注意这个词：“策略性声明”。为什么要说白宫发布的是策略性声明，是因为中方也看透了，这不过是美国在挥舞大棒，对中国进行极限施压的谈判策略。

2、“既感到出乎意料，但也在意料之中”。意思也很明确，美国你这一套，都在我们掌握中。

3、“这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识”。美国，我们可是有共识的，言而不信，不知其可也。

4、“三个有”：有信心、有能力、有经验。尤其是有经验，肯定是有所指的，美国，我们是有经验的，听来相当的意味深长。

5、“中方敦促美方按照联合声明精神相向而行。”美国，你还是要回归理性，意气用事，那是要坏大事的。

斗争还在继续，好戏还在后头，下一步会如何演变？在牛弹琴（bullpiano）看来：

第一，中国不可能被吓倒。这次中美贸易战一爆发，中国就强硬反击；一些精准制裁，更是对准了特朗普的票仓。这迫使美方认识到，中国真不是吓大的，于是双方展开谈判，并取得了一些积极进展。

假如美国不在意达成的共识和默契，谈判又回到了原点，那对不起，还是那句话：打，奉陪到底；谈，大门敞开。没有这种胆略，还就真可能被特朗普唬住了。

第二，中国也必须要有底线思维。应该说，从一开始，中国就做好了充分准备，尤其是对于特朗普的善变，中方应该也预想到了最糟糕的境地。哪怕是和美方达成了某种协议，中方仍保持了充分的审慎，听其言更要观其行。

从美方最近的表现看，确实是变脸高手。当然，这应该就是特朗普的斗争策略，尤其是考虑到美国商务部长罗斯即将来中国，不排除美国是在漫天要价，想讹诈出一个更有利于美国的交易。

双方仍在斗智斗勇。但还有一点应该也是明确的：中美都是大国，都有自己的国家尊严和国家利益，大棒挥舞，解决不了任何问题；出尔反尔，损害的更多是自己的信用。

只有合作，才是唯一正确的选择。这也是中方这次声明所要传递的信息。

还是那句话：这个世界，他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。