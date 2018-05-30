新华时评：磋商，不等于反复折腾

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新华社北京5月29日电 题：磋商，不等于反复折腾

新华社记者于佳欣

美国白宫29日发布声明，我国商务部新闻发言人迅速作出回应，表示无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

不久前，中美双方在华盛顿达成不打贸易战的共识，并就经贸磋商发表了联合声明，在这一背景下，白宫发布的策略性声明令人出乎意料，这显然有悖于双方共识。但似乎一切又在意料之中——特朗普政府的多变和反复已经不是第一次了，几天前特朗普对“特金会”的摇摆不定和戏剧性变化就是一个例证。而他在中美贸易摩擦中前后不一的表现更是其一贯做法。

特朗普政府的变化，恰逢美国商务部长罗斯即将率团来华进行经贸磋商。美方的出尔反尔，不管是为了增加自身谈判筹码，还是为了争取国内选民支持，抑或是其他考虑，都是在用任性透支国家信誉，将让美国在国际道义上越发陷入尴尬和被动的境地。

我们期望美方不再冲动行事，但如果美方来硬的，我们也不怕。中方的态度一如既往：我们不想打，但也不怕打。尔欲战，我奉陪。对于美方声明，我们将听其言、观其行，美方出台任何举措，中方都将不惜一切代价，坚决捍卫国家和人民利益。

磋商，虽不是一帆风顺，但绝不等于反复折腾，而是要拿出诚意来务实沟通。中方将继续与美方代表团进行务实磋商，希望美方也能按照联合声明的精神相向而行，这是对两国人民最好的负责。（网站首页图：晨报微信制图）