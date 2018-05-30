听了习近平这些话，1300多名院士掌声雷动！

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28日上午，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在人民大会堂开幕，1300多位两院院士齐聚一堂。习近平出席会议并发表重要讲话。

习近平强调，要通过改革，改变片面将论文、专利、资金数量作为人才评价标准的做法，不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。

独家V观/习近平：不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了



习近平强调，两院院士是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。长期以来，一代又一代科学家怀着深厚的爱国主义情怀，凭借深厚的学术造诣、宽广的科学视角，为祖国和人民作出了彪炳史册的重大贡献。很多院士都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄。

独家V观/习近平：科学家是“隐姓埋名”的民族英雄



习近平指出，新时代中国特色社会主义的航向已经明确，中华民族伟大复兴的巨轮正在乘风破浪前进，让我们更加紧密地团结起来，坚定信心，攻坚克难，向着建设世界科技强国的伟大目标奋勇前进。

独家V观/习近平：攻坚克难 勇攀科技高峰

习近平的这些话语振聋发聩，一起来学习！

1、中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。

2、形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向。

3、我们必须清醒认识到，有的历史性交汇期可能产生同频共振，有的历史性交汇期也可能擦肩而过。

4、实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。

5、在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破。

6、要以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，敢于走前人没走过的路，努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

7、自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。

8、自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞，而是要聚四海之气、借八方之力。

9、科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。

10、创新从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。

11、创新决胜未来，改革关乎国运。科技领域是最需要不断改革的领域。

12、要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。只有自信的国家和民族，才能在通往未来的道路上行稳致远。

13、硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。

14、不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。

15、正确评价科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值，把人的创造性活动从不合理的经费管理、人才评价等体制中解放出来。

16、我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄！

17、要把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向。

18、当科学家是无数中国孩子的梦想，我们要让科技工作成为富有吸引力的工作、成为孩子们尊崇向往的职业，给孩子们的梦想插上科技的翅膀，让未来祖国的科技天地群英荟萃，让未来科学的浩瀚星空群星闪耀。

（来源：人民日报客户端 张世悬 雷崔捷，综合新华社、央视新闻 ID：cctvnewscenter）