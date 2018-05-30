　　白宫称将公布对华关税最终清单 中国称之为“策略性的”

【财新网】（驻华盛顿记者 张琪）中美贸易摩擦“休战”后再现曲折，美国白宫发布声明称，为保护美国国内技术和知识产权，将对中国实施多项措施，包括即将发布对输美产品的关税清单、投资限制以及出口管制等手段。美国专家分析预测，因特朗普政府内部分歧，美国对华政策将继续在“威胁”与“和解”中回旋。

美国东部时间5月29日，白宫发布声明称，美国总统已经获悉（been updated），将在6月15日前发布针对中国500亿产品加征25%关税的最终产品清单，在6月30日前公布对华技术投资和加强技术出口管控的限制措施，并将分别在前述日期后“很快实施”。此外，白宫称将继续在世界贸易组织（WTO）框架下，针对中国在知识产权许可方面“违反了《贸易相关的知识产权协定》的歧视性行为”展开诉讼。

此声明是特朗普政府自3月以来根据美国“301调查”作出对华产品加征关税和限制中国对美高科技投资的进展更新。

3月22日，美国总统特朗普根据美国《1974年贸易法》第301条款展开的调查结果，宣布对中国多领域进口产品施加高额关税，限制中国在美高科技投资，还将针对中国“歧视性的技术许可行为”在WTO提起贸易诉讼。4月3日，美国贸易代表办公室公布了对包括“中国制造2025”所涉及的中国产品关税清单，涉及价值约500亿美元，集中在航空、现代铁路、新能源汽车等高科技领域，涉及约1300条关税细目。中国商务部也公布了对等额的美国产品征收同样25%关税的反制措施。

而就在10余天前的5月19日，中美在华盛顿经贸磋商后发表联合声明，两国官员接受媒体采访时在具体表述上虽略有不同，但均表示暂时不加征关税，不打贸易战，愿保持高层沟通。因此，白宫这一声明让许多中美观察人士也感到意外，不少人在推特上感慨：“贸易战停火这么快就结束了？”

中国商务部新闻发言人在北京时间5月29日23时40分许就此白宫声明发表谈话，称白宫发布的声明为“策略性的”，中方“既感到出乎意料，但也在意料之中”。

一位接近中美谈判的中方人士对财新记者表示，白宫此“策略性”声明是在美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）赴北京谈判前“提前施压”，这是美方惯用的策略。罗斯将于6月2日至4日率团赴华继续磋商。

该人士表示，中方“出乎意料”是因为5月17日至18日中美双方在华盛顿磋商后已经达成共识，不打贸易战，不再进行贸易威胁，“这不是中国单方面宣布的结果，而是来自中美共同公布的相同的口径”。而“意料之中”则是基于对本届美国政府多变的特点判断。

自华盛顿经贸磋商后，美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）在接受美国媒体采访时表示将“暂停贸易战”（put the trade war on hold），并在两国谈判协议细节期间延迟对中国产品加征关税。而美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）随后发声明称，关税依然是保护美国技术的重要工具。“扩大中国对美国出口的市场很重要，但是更重要的是关于知识转移、网络盗窃以及对我们创新的保护。”

有美国观察人士称，当次谈判后，支持自由贸易的姆努钦与对华鹰派的莱特希泽已经“闹掰”，才出现了两种截然不同的立场。甚至各方开始猜测，莱特希泽将于何时提出辞职。不过，5月29日的白宫声明显示，贸易开放与保护派的争执可能仍未见高下。

也有专家分析认为，“上轮磋商之后，美国国内反应微妙。在全球政治变得更加民粹化的大形势下，美国政治也多少呈现了这个特点。”现在白宫为了内部政治需求而变化随意，新甩出的这套策略，显示其团队内部不够团结，整体控盘能力恐怕存在问题。

中美联合声明公布后，美国的农民团体等对此表态积极。 但美国国内对此次磋商更主流的看法则多为批评美国政府在谈判中的表现。包括国会民主党领袖舒默（Chuck Schumer）等人均认为，美国政府错误地将谈判重点放在缩减贸易逆差了。他们认为，从协议文本来看，中国仅是“不够具体”地承诺购买一些大宗产品，美国就作出不加征关税以及有意放松对中兴制裁的转圜。“中国似乎获得更多，”一位美国市场观察人士说。

同时，美国国会在中美贸易关系中的影响将会越来越大，这会让特朗普政府更难以灵活地与中国谈判。美国三权分立的体制，使美国总统的决定在许多问题上并非“一锤定音”，国会议员手中的立法权对总统有很强的牵制作用。总统对议案有否决权，而国会可以在拥有三分之二多数的情况下，再次推翻总统对议案的否决。因此，国会与白宫的拉锯战时常上演。国会两党议员尽管在诸多问题上分歧鲜明，但是近年来，在涉华经贸以及政治议题上日益强硬，却是两党共同倾向。

6月2日至4日，美国商务部长罗斯将率代表团访华，继续谈判磋商。按照昨晚商务部的口径，“中国将敦促美方按照联合声明精神相向而行。”

卡托研究中心（Cato Institute）贸易政策专家莱斯特（Simon Lester）表示，白宫此声明并非意外，这是白宫试图在即将到来的贸易谈判中增加对华施压的表现。美国智库外交关系委员会（CFR）主席奥尔登（Edward Alden）也视此举措为“谈判策略”。

也有多位贸易专家将美国与中国的谈判，与正在进行的北美自由贸易协定（NAFTA）重谈作比较，在谈判模式上有许多相似之处。奥尔登认为，从当前来看，美国政府在两个谈判中都不想做出妥协，这也是重谈NAFTA进展如此之慢的原因。“在某个时候，本届政府将会要求中国做出可实现的一系列措施，但是目前这还没发生。”

奥尔登预计，除购买清单以外，罗斯的议程很可能将继续聚焦中兴公司以及技术领域，因为商务部主管技术领域制裁以及出口管制等。

就美国是否已解除对中兴的出口禁令，除特朗普5月25日发布推特称将让中兴有条件地恢复业务外，美国商务部以及中兴等方面均未就此做进一步说明和公布，尚不清楚是否已最终达成协议。特朗普当时的推特称，将让中兴在“高水平的安全保障，改组管理层和董事会，购买美国零部件以及缴纳13亿美元罚款”之后恢复业务。

白宫还在声明中重申，美国将要求中国“取消其所有的贸易壁垒，包括非货币的贸易壁垒”，还将要求两国的关税“实现性质和价值对等”。同时表明，将继续与中国就这些问题磋商，“美国期待解决长期结构性问题，并通过消除中国严重的进口限制来扩大我们的出口。”

而中方则表示，无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

也有研究中美关系的专家认为，美方现在的总体舆论变成了谁对中国越硬就越受肯定，而稍微平衡、平和一点就要遭受内部舆论压力，这恐怕不是大国心态应有的表现。美方还是没有找到解决结构性问题的根本性办法，缺乏对中长期问题的深远考虑和战略性安排，这恐怕是美国作为世界的领头羊所应该深思的。

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