看图识人！这些与习近平同框的科技“大咖”们

来源：新华网

新华网记者 赵银平

【学习进行时】作为科技工作者，往往敏于行而讷于言，大部分人的面容不为人们熟识。

对于科技工作者，习近平始终重视。他盛赞他们是“国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣”。今天，是全国科技工作者日，新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出图文故事，让我们一起来认识这群科技“大咖”，这群为我们撑起了岁月静好的可敬的人!

习近平左手边这位皮肤黝黑的老人，还有不认识的么？袁隆平，“杂交水稻之父”！

在泱泱稻田里，他创造了一次又一次袁式传奇。在稻谷飘香中，这位稻田“守望者”自己也成为了一个传奇。

他是南京理工大学教授王泽山，一辈子只专注做一件事：研究火炸药。几十年磨一剑，一朝出鞘，光耀九州。他曾以第一完成人身份夺得三项国家科技一等奖。而今，他又获得2017年度国家最高科学技术奖。这个“帽子戏法”，漂亮！

SARS、甲流、寨卡、埃博拉......谈起这些让人“谈虎色变”的病毒，请记住与病毒“斗”了一辈子的防疫英雄侯云德。

“……吐尽腹中丝，愿作春蚕卒；只为他人暖，非为自安息。”这就是老科学家的初心！

“深潜”三十年，为国铸重剑。黄旭华，中国第一代核潜艇总设计师。如今，第一艘核潜艇已经退役，但年逾九旬的他仍在“服役”。侠之大者，即如是！

习近平右手边这位，屠呦呦，获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。啥都不用说了，就一个字：牛！

左手边这位，赵忠贤，超导“大玩家”。咬定青山不放松，他把高温超导这个“冷板凳”坐热了。

1967年6月17日8时，罗布泊沙漠腹地，我国第一颗氢弹爆炸。这一声惊天“雷鸣”的背后，就有这位轮椅上的老人——于敏，中国氢弹功勋的默默奉献。

惊天的事业，沉默的人生，是这位老人的形象“写真”。

这是另一位“两弹一星”元勋。他的人生，与中国自主研制的第一颗原子弹，紧密相连。

他，被誉为“中国核司令”。他，与罗布泊结缘20年。他，名字曾载入国家的绝密档案。手指一动，重甲为开——他是程开甲。

张存浩，我国著名物理化学家、化学激光的奠基人和中国分子反应动力学的奠基人之一。

“化学激光”，看不懂？嗯，科学艰深，你我普通人“不明觉厉”，只要知道天上有颗小行星以他的名字命名就“秒懂”了。这颗“张存浩星”的编号是19282。

正负电子对撞，是上世纪我国继原子弹、氢弹爆炸成功、人造卫星上天之后，在高科技领域取得的又一重大突破性成就。

左侧的这三位老人，就是当年参与北京正负电子对撞机建设和应用的叶铭汉、方守贤、陈森玉。而今，对撞机仍旧保持每天24小时运行，这三位白发苍苍的老人，也“运行状态良好”。

李振声，中国小麦远缘杂交之父。习近平称赞他为解决中国人民的吃粮问题作出了重要贡献。而今中国人已不再为“吃粮”发愁。端碗吃饭的时候，请别忘了李振声、袁隆平这些科学家。

建设世界科技强国，习近平说了这“12345”

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