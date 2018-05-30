习近平：破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱

坚定创新自信。“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；吾心信其不可行，则反掌折枝之易，亦无收效之期也。”创新从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。马克思曾指出：“在科学的入口处，正像在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：这里必须根绝一切犹豫，这里任何怯懦都无济于事。”习近平指出：“我国广大科技工作者要有强烈的创新信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。”只有自信的国家和民族，才能在通往未来的道路上行稳致远。要增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信在，走前人没有走过的路。习近平强调：“我国科技界要坚定创新自信，坚定敢为天下先的志向，在独创独有上下功夫，勇于挑战最前沿的科学问题，提出更多原创理论，作出更多原创发现，力争在重要科技领域实现跨越发展，跟上甚至引领世界科技发展新方向，掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。”

避免急功近利。“顺木之天，以致其性”。习近平指出：“很多科学研究要着眼长远，不能急功近利，欲速则不达。”有人认为，科技创新对经济社会发展是远水解不了近渴，结果是在实际工作中对科技工作说起来重要、干起来次要、忙起来不要。这种想法和做法必须纠正。很多科研也许是明天的工作，但今天不开始干，需要时就真的成“远水”了。科研工作不同于流水线操作和简单的重复劳动，它本身充满了不可预知的变数，既有始料未及的失败，也有不期而遇的成功。科技创新，要正视创新中存在的种种不确定性，为科技人员提供稳定的支撑和宽容的环境。习近平强调：“在基础研究领域，包括一些应用科技领域，要尊重科学研究灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点，允许科学家自由畅想、大胆假设、认真求证。不要以出成果的名义干涉科学家的研究，不要用死板的制度约束科学家的研究活动。”

破除制度藩篱。多年来，我国一直存在着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾，其中一个重要症结就在于科技创新链条上存在着诸多体制机制关卡，创新和转化各个环节衔接不够紧密。要解决这个问题，就必须深化科技体制改革，破除体制机制障碍，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。2015年8月，党中央、国务院出台《深化科技体制改革实施方案》，部署了到2020年要完成的143条改革任务，目前已完成110多条改革任务。在科技领域存在的多年来一直想解决但没有能解决的难题方面，我们都取得了实质性突破。同时，科技体制改革还存在一些有待解决的突出问题。科技体制改革要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩、闯难关，在科技计划管理、成果转化、评价奖励等方面大胆改革，清除各种有形无形的栅栏，形成充满活力的科技管理和运行机制，让一切创新源泉充分涌流。习近平指出：“要坚持科技创新和制度创新‘双轮驱动’，以问题为导向，以需求为牵引，在实践载体、制度安排、政策保障、环境营造上下功夫，在创新主体、创新基础、创新资源、创新环境等方面持续用力，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。”