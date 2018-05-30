新华社济南5月30日电 题：齐鲁大地“数据警务”红利多

新华社记者吴书光

从利用现代科技精准打击犯罪，到校园智慧安防，再到户籍业务网上办理……近年来，山东公安机关牢固树立数据、科技是核心战斗力的思想，将科技兴警、数据警务作为公安工作的重要推动力，着力打造齐鲁“数据警务”品牌，夯实公安基层基础工作，使人民群众拥有更多的安全感、获得感、信任感。

“千里眼”服务精准打击

5月14日17时32分，东营市广饶县公安局李鹊派出所接到报警，后大张村村民焦某停在村委大院南侧的汽车被路过车辆刮坏，肇事车辆逃逸。接警后，民警李元星调取了事发时的监控录像，很快锁定嫌疑车辆和驾驶员，双方达成和解，为焦某挽回近3000元经济损失。

焦某得以挽回损失，视频监控的功劳大。从2017年起，广饶县李鹊镇投资600余万元建设“雪亮工程”，整合视频监控摄像头1000余个，其中新建600余个，成为加固农村治安的技防保障。

近年来，山东公安机关注重拓展数据科技在防范打击中的深度应用，他们依托“雪亮工程”等深入推进视频监控建设应用，全省建设公共安全视频监控点达85.06万个，建设完成2764个“技防示范村”，有效服务平安新农村建设。

今年，山东开展疑难逃犯集中研判和攻坚会战，对潜逃10年以上的重大疑难刑事案件嫌疑人进行追逃。经过前几年的持续追逃，如今的追逃难度倍增，但新科技、大数据等为追逃提供了“加速度”。烟台市公安局党委委员、指挥中心主任李伟说，“魔高一尺、道高一丈”，烟台公安利用公安大数据、合成作战等已抓获数名潜逃10余年、20多年的逃犯。

据悉，山东公安机关已经完成云计算平台3.0版本升级，整合各类信息资源758类1000亿条，日增数据1.1亿条，夯实大数据警务根基，提升了数据资源服务全警能力。

自动预警，智慧安防筑平安

安全无小事，校园安全更加牵动人心。

5月24日15时，一名男子走到济南历城区洪家楼小学门口，因谈业务有约需进校。保卫室的智慧安防系统随即启动，保安人员核实相关信息后，准许男子进入学校。历城区公安分局治安大队民警田小易说，只要有访客进入校园，必须先进行身份识别。

记者了解到，这是历城警方联合教育部门推出的校园智慧安防系统的一部分，已经在历城区15所中小学安装使用，这套智能访客系统，与公安机关联网，可对肇事肇祸精神病人、逃犯和前科劣迹人员等涉危人员，实现智能化比对报警。

据悉，校门口的摄像头可自主扫描所有经过校门口的人员信息。“比如扫描到精神病人进入校门口区域，系统会立即预警，先期由学校保安进行处置，如果精神病人没有被驱离，将有民警强制驱离。”田小易说，学生进出校门口时，家长都会自动收到短信提醒，家长还可以查看孩子进出校门口的1分钟短视频。

据悉，历城区共有各类在校生21万余人，其中中小学师生9.6万余人。历城区公安分局副局长胡家安说，这套在15所中小学试点推广的中小学安保平台，致力于健全多维感知体系，固化公安、学校、家长“三防联动”的安保模式，试点后将陆续在历城253所学校推广。

“数据多跑腿”释放数据警务的民生红利

户政、交管等公安业务是群众的“刚需”，也是公安机关为民服务的“重点”和“难点”。2017年5月，烟台“互联网+公安”政务服务平台上线，群众可依托门户网站、手机微信公众号、手机APP软件三大载体，便捷办理公安业务。

前不久，烟台户籍刘女士要给宝宝申报户口，但由于常住北京，因工作又不便回烟台。刘女士咨询后使用“互联网+公安”平台，通过户政业务专栏网上填表、上传材料，并填写了邮寄地址。审核通过后，证件邮寄至北京刘女士家中。刘女士感叹省去了来回奔波之苦，也为公安机关与时俱进的优质高效服务点赞。

“推动数据警务建设的根本出发点就是释放民生红利。”烟台市副市长、公安局局长聂作坤说，这个平台全面改造交警、出入境、户政管理等窗口单位服务流程，打通数据壁垒，实现一次提交、一次办结，让群众“少跑腿、好办事、不添堵”。

截至目前，这个平台面向群众提供11类343项行政审批、服务办事项目，涵盖交通违法处理、学生户口迁移、居住证申领等。注册用户已突破320万人，线上处理交通违法320万人次。据统计，仅处理交通违法一项，平台累计为群众节约办事成本数千万元，交警办事大厅违法处理排队人员比原来减少半数以上。