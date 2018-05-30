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两千余作品为爱点赞！We爱•第二届两岸青年短片大赛入围名单今天公布

文汇报 今天
两个多月火热征集，2119部参赛作品，We爱·第二届两岸青年短片大赛今天公布入围名单。大赛自启动以来受到两岸青年电影人热情关注，两岸青年用自己的镜头，拍下关于在上海，在台北，在两岸不同的城市，关于爱的故事，用实际行动为爱点赞！

 

旨在促进两岸青年文化交流与合作、培养两岸优秀影视创作创意人才的此次大赛，由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心等指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司等共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司等协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社等支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴参与大赛。

大赛于今年2月14日启动，至4月30日征集结束，共收到两岸参赛作品2119部。为突出“We爱”的主题，参赛作品大多选择了身边的普通人作为主角，或温暖感人，或轻松诙谐，或振奋人心，或发人深省……一个个真实而鲜活的故事，一幕幕充满爱意的场景，这些关于爱的故事背后，是当代青年对社会和时代的观察与思考。

经过为期一个月的初评、复评，50部入围作品脱颖而出。其中，8部参赛影片将在6月20日第21届上海国际电影节期间进行专场展映。6月下旬，参与大赛的60名两岸青年电影人将齐聚上海参加为期8天的“电影大师交流营”，共同学习交流。

“电影大师交流营”将邀请大陆知名制片人祁伟礼、知名导演程亮、台湾知名电影监制李亚梅、知名导演李运杰等现场授课，与青年创作人员面对面交流。同时，这些青年电影人还将前往上海电影博物馆、车墩影视基地、知名制作公司、影视机构等沪上文化地标和业界公司参访交流，并将临时组成多个拍摄团队，在新天地等地开展48小时拍摄实训，以“爱上海”为主题制作采风短片。

2017“We爱•两岸青年短片大赛”活动现场

值得一提的是，在去年首届“We爱•两岸青年短片大赛”上海“电影大师交流营”上成为好朋友的4位青年导演傅艺超、林煜圣、陈奕帆、郭昱辰近日重聚上海，完成了他们的最新合拍片《贰加贰》的后期制作，并向大赛投稿。两位大陆导演、两位台湾导演，这样四位因“We爱”结缘的追梦少年，用四个关于“春夏秋冬”的四季故事，再续银幕外他们的青春情缘。

参赛片《贰加贰》剧照

《贰加贰》导演团队：傅艺超、林煜圣、陈奕帆、郭昱辰

据主办方介绍，大赛共设五项大奖，包括金银铜奖各1名，优秀奖6名，We爱奖1名。交流营期间，大赛评委会将对50部入围影片进行终评，决定各奖项最终归属，敬请期待！

 

 

2018年6月19日～6月26日，相关主创人员将参加在上海举办的“电影大师交流营”。组委会将通过官方网站公告、电子邮件、电话3种方式进行入围选手通知。

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