两千余作品为爱点赞！We爱•第二届两岸青年短片大赛入围名单今天公布

6月下旬，参与大赛的60名两岸青年电影人将齐聚上海参加为期8天的“电影大师交流营”，共同学习交流。

“电影大师交流营”将邀请大陆知名制片人祁伟礼、知名导演程亮、台湾知名电影监制李亚梅、知名导演李运杰等现场授课，与青年创作人员面对面交流。同时，这些青年电影人还将前往上海电影博物馆、车墩影视基地、知名制作公司、影视机构等沪上文化地标和业界公司参访交流，并将临时组成多个拍摄团队，在新天地等地开展48小时拍摄实训，以“爱上海”为主题制作采风短片。

2017“We爱•两岸青年短片大赛”活动现场

值得一提的是，在去年首届“We爱•两岸青年短片大赛”上海“电影大师交流营”上成为好朋友的4位青年导演傅艺超、林煜圣、陈奕帆、郭昱辰近日重聚上海，完成了他们的最新合拍片《贰加贰》的后期制作，并向大赛投稿。两位大陆导演、两位台湾导演，这样四位因“We爱”结缘的追梦少年，用四个关于“春夏秋冬”的四季故事，再续银幕外他们的青春情缘。

参赛片《贰加贰》剧照

《贰加贰》导演团队：傅艺超、林煜圣、陈奕帆、郭昱辰