马酸奶、马乳、马油，中蕴集团宣布全面打开“马”经济

牛奶、羊奶已经不稀奇了，马奶、马酸奶是什么味道呢？现在不去内蒙古，也可以全面体验以马为主题的周边产品。

昨天，内蒙古中蕴马产业集团推出了在马产品、马文化、马科学三大领域的创新成果亮相，一些马产品还是首次全球标准化。

“在所有动物奶中，在营养结构上，马奶是与人奶最接近的奶。同时，马有的营养素能迅速溶解在水中，呈均匀的乳胶状，容易被人体消化吸收。”来自内蒙古的牧民表示，马奶在草原上广受欢迎，但是标准化难度比较大，产量又很小，所以马奶的研发颇费周折。

在有“中国马都”之称的内蒙古自治区锡林郭勒盟，有一处按照国际标准化工业旅游景观布局设计的中蕴内蒙古马产业园。该产业园由内蒙古中蕴实业集团投资2.5亿元兴建，目前已实现工业机器人在“十万级”净化车间里对各类马产品的无菌化操作。凭借在马科学、马产品、马文化、马旅游、马繁育等马产业细分产业的全面布局，中蕴集团也成为我国第一家拥有马产业全产业链的企业。

中蕴集团还将进行现代马产业全产业链开发项目，以中蕴内蒙古马产业园为产业核心进行园区建设，以“中蕴杯”为载体构建马文化体系，以“中蕴马牌”为主品牌的全球品牌战略实施，以马乳和马油为先导的经典品类产品研发等，取得实质性进展和创新型突破，马产品6大品系，745个单品的研发工作。

在马科学方面，中蕴马产业集团宣布与法国IMV卡苏集团合作推进品种马基因改良，与浪潮集团联合开发全球马产业首家云平台生态系统。推出全球首款实现科学化、标准化、工业量产的臻稀马产品—“元一”元玉浆（酸马奶乳酸菌）饮品和“极马力”系列酸马奶活力饮品。，马酸奶采用了中蕴马产业集团拥有自有知识产权的“螺旋透酵”工艺，应用国际国内科学配方精制而成，该产品严守国家食品饮品规范，代表了当下全球量产马产品的最高技术工艺。