“2018东方购物盛典”璀璨开幕

5月28日晚，“2018东方购物盛典”在上海国际会议中心璀璨开幕。SMG（上海广播电视台、上海文化广播影视集团）、OPG（东方明珠新媒体股份有限公司），以及国内外知名品牌的近千名高管出席。50家的知名品牌合作伙伴“瓜分”8项盛典大奖。同时，5月28日至6月3日举行的“情就这样浓”的丰富内容及优惠大促在现场被“一一揭开”。

当晚，东方购物发布了一份围绕打响“上海购物”品牌、打造“全球新品首发地”两大战略，向“跨界新零售”转型发展的蓝图，全面分析了东方购物将如何以领先行业的视频制作、商品开发、品质管控、售后服务等能力为基石，充分结合并发挥SMG、OPG在尖端技术、产业渠道、媒体资源、品牌推广等领域所赋予的势能，激发来自全球优质品牌、精选新品的市场潜能。

释放资源势能 激发市场潜能

东方明珠总裁张炜表示，面对电视购物整体行业走弱的大形势，2018年东方购物逆势而上，在节目直播、品牌营销、新闻宣传、大小屏联动方面屡屡创新升级。东方购物作为OPG旗下承载着“消费、购物”功能的视频购物平台，拥有其他友商所不具备的宣传网络布设与优质资源支持。同时，SMG和OPG也将不遗余力的为其业务与技术赋能。

对于如何运用势能优势，激发新品的市场潜能，东方购物近年来在新品开发领域收获的成效是不可或缺的宝贵经验。OPG高级副总裁、东方购物董事长徐辉介绍说，从2016年的东方购物全球新品发布季，到2017春夏新品发布季，再到2018新潮澎湃新品季，东方购物通过线上、线下一系列的营销活动，成功创造了“新品发布”的崭新模式。同时，在市商委、SMG、东方明珠新媒体的大力支持下，东方购物也积极加入了打造“全球新品首发地”的战略部署。

数亿消费者的更优之选

在如今电商激烈的互竞环境下，东方购物“另辟蹊径”，通过跨界合作、资源互通、客群共享等方式，与天猫、京东、小米等电商巨头形成了相互信赖和尊敬的合作关系。“专业视频制作、自主品质管控、智能化售后服务等领域一直是东方购物的强项，这也正是电商平台所或缺的优势资源”OPG高级副总裁、东方购物总裁林震表示。

林震补充道 “与电商相比，电视购物是一种家庭行为，目前，东方购物正在为5000万户家庭提供优质便捷的服务，用户满意度和未来购买意愿度分别为94%和99%，遥遥领先行业相关平均数值。电视购物代表着场景类、体验类和高品质的商品”

随着我国经济的飞速发展，人们的生活方式和消费需求发生了翻天覆地的变化，同时也催生出许多新的消费客群。对此，林震谈到：“针对全新的消费客群，东方购物今年以“跨界新零售，购物新体验”理念，实施全年54个主题营销、20个大型活动以及独家打造的12次“就这样”IP活动，同时对网站、移动端进行了大刀阔斧的升级优化，创新开发了直播节目同步、一键订购等功能，这一系列举措带来最直观的数据就是年轻收视用户占比已从原有的10%提升到了30%。”

林震透露到，“今天是“情就这样浓”的第一天，在后面6天中，东方购物将带来数百款来自全球各地的新品，趣味的优惠福利活动，以及内容丰富的节目秀，这将是东方购物积极参与打造“全球新品首发地”战略部署的又一重举。”