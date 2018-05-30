2018年全国社区工作者培训班在武汉开班

新华社武汉5月30日电（记者 李劲峰）2018年全国社区工作者培训首期培训班30日在武汉市江岸区百步亭社区开班。根据培训安排，来自全国各地的3000名社区工作者代表，将分成15期接受培训。

全国社区工作者培训班由中宣部宣教局、民政部基层政权和社区建设司主办。首期培训班共有来自北京、湖北、四川、安徽四省市的200名社区工作者代表参加。

在去年分10期对全国2000名社区工作者培训的基础上，今年培训班在办班规模、参训人数、培训内容等方面都有扩大和拓展。今年培训班将持续至11月，每期对200名社区工作者培训3天，培训方式包括理论教学、案例教学、示范教学、访谈教学、网络教学等方式。主办方还邀请知名网络企业，交流介绍如何发挥互联网交流平台在社区建设方面的作用。

据介绍，今年的社区工作者培训将以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步加强社区思想政治工作，着力提升社区治理能力和水平，全面推动社区工作在新时代展现新气象，创造新作为，谱写新篇章。

承办培训班的武汉市江岸区百步亭社区，是一个拥有16万居民的成熟典型社区。近年来，百步亭社区在宣扬家风家训、传承家庭美德、开展文化活动融洽社区邻里亲情，深化志愿服务播撒和谐友善火种，建立居民公约推进社区治理工作，运用网络平台搭建居民交流桥梁等方面经验丰富。

白天专家授课、现场参观，晚上分组讨论、交流感悟，培训班突出理论阐述与实践操作相结合的日程安排，让参训的社区工作者格外高兴与投入。一些社区工作者表示，全国性社区工作培训机会十分难得，他们将认真领会、学习新时代社区治理工作新要求、新探索，将学习经验和感悟带回所在社区生根结果，让培训成果惠及广大社区居民。

北京市通州区莲花寺社区党总支书记高艳辉说，她将按“学在百步亭，用在工作中”的思路，重点学习借鉴社区家风家训传承，党群服务中心功能发挥，组织志愿者和发动社会组织等方面的探索，“回去后再和街道其他社区书记交流，通过这次学习让大家一起打开眼界、放开思路、更多创新”。