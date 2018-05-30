市委书记李强调研市总工会、团市委和市妇联

在市妇联

在团市委

本报讯 市委书记李强今天（5月30日）上午在市总工会、团市委和市妇联调研时强调，工青妇组织要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心大局履职尽责，更加注重做好思想引领工作，尽心尽力服务好所联系群众，持续深入推进群团改革，充分发挥工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用，为上海经济社会发展和改革开放大局作出更大贡献。

李强和市委副书记尹弘，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰一行首先来到市妇联，在权益保障部与工作人员亲切交流，在市妇女儿童服务指导中心察看家政服务实训基地和“妇女之家旗舰园”。李强对引入律师等专业群体挂职助力妇女儿童权益保障工作表示肯定，鼓励进一步推动养老、育儿等家政服务事业发展，更好帮助解决市民实际生活需求。在团市委，李强听取团工作“往社区走”“往网上去”进展介绍，深入了解青年志愿者、爱心暑托班等工作情况，并察看了少先队室。听到全市青年踊跃报名参加首届中国国际进口博览会志愿服务，市领导十分高兴，希望加强组织发动，团结引领广大青年在公共服务、创新创业、旧区改造、基层治理等方面为社会多作贡献。在市总工会，李强参观了上海劳模风采主题展，详细了解各个时期为上海发展作出贡献的各行业劳模先进事迹，对展览面向社会开放、大力弘扬劳模精神表示肯定。市领导还察看了上海工会网上服务平台，要求进一步发挥互联网作用，让群众在网上能找到组织、反映诉求、参加活动。

座谈会上，李强听取市总工会、团市委和市妇联负责人工作汇报，不时就关心的问题与大家交流讨论。李强指出，只有坚定不移向中心聚焦、为大局聚力，工青妇事业才能焕发生机活力。上海正在按照中央要求，加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。工青妇组织要紧扣中心凝心聚力，找准工作切入点、结合点、着力点，广泛动员所联系群众积极投身上海城市建设、发展和治理。要持续提升服务大局的能力，赋予原有服务阵地、服务品牌新的时代内涵和价值，使其更加契合新时代群众需求、工作需要。

李强强调，用先进思想团结凝聚各自联系的群众，是群团组织的一项重要使命。当前，重中之重是引导群众学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，增强对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，筑牢听党话、跟党走的思想根基。要用群众最容易接受的方式、最熟悉的语言，多讲鲜活故事、多作交流互动，使思想引领工作更接地气、更有生气。要充分运用现代信息技术、新兴媒体，抢占网络主阵地。

李强指出，工青妇组织要始终把服务群众作为主责主业。要旗帜鲜明做好维权工作，强化源头维权，完善维权联动机制建设，细化维权工作抓手，持续放大维权效应。要认真开展大调研，建立常态长效机制，深入了解群众关心关注的“热点”“堵点”，看到平时视野之外的群众的需求困难，加强分析研究，使各项政策和服务更有针对性，不断增强在群众中的凝聚力、影响力。

李强强调，要保持改革定力，推动群团改革不断向纵深推进。持续扩大组织、工作覆盖，适应群众就业、生活、聚集方式变化，创新方式方法，做到群众在哪里，群团工作就贴身紧跟到哪里。持续做强做活基层，完善一切围绕基层转、一切围绕群众转的配套制度供给。要让网上群团更“给力”，真正实现群团组织、群团工作与互联网深度融合。

市人大常委会副主任、市总工会主席莫负春参加调研。