从性别大战到生育保护-女子网坛平权 从未停止脚步

晨报特派记者 王 嫣（巴黎5月30日电）



本版制图 张 继

上海飞巴黎的航班上，我应景地挑了一部网球电影，《性别大战》。

1973年，一场在当时的现役女球员比利·简·金和55岁的前温网男单冠军鲍比·里格斯之间的比赛，吸引了3万多名现场观众、5000万电视观众。而当金女士6∶4、6∶3、6∶3取胜，这场性别大战对女子网球选手平权运动的影响，延续了45年。

现实：“妈妈”球员辛苦多了

2018法网，是小威继2017年澳网怀孕、9月生产之后，16个月以来第一次回归大满贯。NIKE在罗兰加洛斯周围的公交站台买了很多广告位，宣告“The Queen Is Back”。而小威则用一身《复联4》“瓦坎达女王”的装扮，为自己打气，“可能我一直活在梦幻世界里，我梦想成为一个超级英雄。”

小威说，怀孕生孩子，整个人都松散了，得快点儿把核心肌肉群练回来。而这是“妈妈球员”跟“爸爸球员”最大的不同，“在我这个年纪，这真不是件容易的事儿。另外，在感情上也很辛苦，我很粘孩子，当然爸爸也会惦记孩子，但我真的母乳喂养了很长很长一段时间。”

生理上的限制，成为横在妈妈球员和赛场之间的一道坎。所以，你看见费德勒、德约在当了爸爸之后依然能夺得大满贯，你看见弗里茨19岁就轻松当了爹，但球场上的妈妈球员，除了已经退役的达文波特、小克，如今的小威、阿扎伦卡，着实屈指可数。几乎没有女球员主动怀孕，即便小威和阿扎伦卡，也都纯属意外。

当小威因为怀孕生子，从No.1掉到No.451；当阿扎伦卡从No.5离开，奋战2个赛季仍在前100位无法突破；中国金花晏紫怀孕时，也是排在第60多位，正处职业生涯巅峰。产后“练得浑身疼”，依然再也找不回当年的状态——虽然目前晏紫已经有了4个孩子，退役后生活很幸福。这些事例，让球员和记者们觉得大满贯、WTA忽略了怀孕生产对女子球员的影响，要为“妈妈球员”争取权益。

平权：网球成最佳女子运动

时光拉回到45年前，1970年的西南太平洋锦标赛，男单冠军能拿到12500美元，女单冠军只有1500美元。5万美元的赛事总奖金，分给女选手的只有7500美元。这样的不公平，逼得《世界网球杂志》创始人、杰出女性出版商海德曼，发起联络比利·简·金等9位女性球员，1美金签约、自组联盟。这就是WTA 的诞生，这9位冒着职业生涯被主流赛事封杀的风险，也坚持平权运动的9位女网杰出代表，也被封“Original 9（初创9人）”。

到了1973年的美网，玛格丽特·考特和男单冠军纽康比，都获得了25000美元的冠军奖金。就在这场“性别大战”前的12天，美网率先实现了男女同酬。直到2001年澳网，2006年法网，2007年温网，四大满贯这才全部实现了男女平等。

或许我不应该用“才”，毕竟同样历史悠长、四大满贯的高尔夫，至今没有一点儿“男女同酬”的意向。

“男女同酬”运动的胜利，是比利·简·金一代女网球员做出的跨越时代的贡献，这令今日的WTA毫无争议地发展成为最成功的女子运动，女子网球选手在“福布斯女性运动员前十”的榜单上，轻松占据半数。相反，男网选手能挤进“福布斯运动员富豪榜”前100的，只有6人，前十只有费德勒一个。难怪有些男子球员都要“小气”地抱怨，大满贯男子五盘三胜，跟女子三盘两胜挣一样多的钱，不公平。

小威：为所有职场妈妈发声

今天的女子网球选手仍然在为争取自身权益而努力。23届大满贯女单得主小威，以“妈妈球员”的身份站出来，再恰当不过。

首轮结束的新闻发布会上，有记者问小威：“你打算冠夫姓吗？”小威摇头，“这太复杂了，我还是威廉姆斯。”这就是职场女性，哪怕婚后，也保留自己的姓氏。小威说，她现在就代表所有的职场妈妈，“作为女性，无论从事什么工作，都应该有权利怀孕生子，同时能够继续职业生涯。我现在就代表所有有体力、有决心、有自信的职场妈妈发声，希望我的努力能鼓舞到她们。虽然我知道，跟很多妈妈相比我是很幸运的，我还可以规划自己的时间。”

“生育保护”的话题，因为有小威这个“GOAT（全时代最佳球员）”作为代表，迅速发酵。同为妈妈球员的阿扎伦卡倡议，不该只关注小威，希望成为惠及所有产后复出球员的政策。曾经小威的“死敌”莎娃也出来声援：“女子运动员在这种情况下复出，需要在体能上和情感上付出很多努力。”现世界第一的哈勒普也表示：“女子球员生孩子很正常，拥有排名保护也很正常，毕竟有比网球更重要的事情。”

虽然法网和WTA都拒绝给小威种子保护，只延续之前的政策，给她8站赛事的排名保护。但这只是保护她的参赛资格，并不能保护她抽到好签。不过迫于压力，WTA已松口，表示在考虑给产后复出的女球员特殊排名保护政策。而最最传统的温网，可能会走在改革前列：全英俱乐部此前发表声明，可能会在WTA排名的基础上，对种子排位做适当改变，甚至让小威当今年温网女单头号种子。

不管温网最终决定如何，这是小威的一小步，是WTA所有球员的一大步。巡回赛竞争压力越来越大，未来依然不太会有球员选择在30岁前、健康状态下主动怀孕，但“产后保护”政策总是一个进步，不是吗？