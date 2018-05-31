俄罗斯世界杯，哪些强队最有可能成为冷门牺牲品-梅西的阿根廷也许出线都难

晨报记者 俞 炯

今年的俄罗斯世界杯很快就将揭幕。当中国男足无缘本届世界杯之后，相信中国球迷们大多都会有自己的“第二主队”。当然肯定也不乏看热闹者，最能引起他们兴趣点的就是以弱胜强的大冷门。比如上届世界杯，卫冕冠军西班牙队直接倒在了小组赛。

那么今年呢？有一些冷门不得不防，有一些强队也许还真没有你想象得那么强，他们有成为冷门牺牲品的“潜质”。

阿根廷可以算一个，因为按照现在阿根廷队的人员配置和阵容深度，真正的巨星也只有梅西一人，有实力的球星包括曼城中卫奥塔门迪和前巴萨球星马斯切拉诺，英超破门无数的阿奎罗也应该算是，但他很可能只是一个替补。

说到底，现在的阿根廷队就是梅西一个人的球队，这样的场景像极了1990年意大利世界杯时候的情况，马拉多纳一个人带着全队和其他劲旅抗衡。但在整体足球进化度已经非常高的现在，球星战术还能不能支撑这支越来越平民化的阿根廷队呢？至少在南美洲预选赛时，梅西的阿根廷队出线之路是狼狈的。如今来到欧洲豪强林立的世界杯赛场，光靠梅西的阿根廷队前景并不乐观，所以足球界的各路专家也都不认为阿根廷队会是夺冠的大热门。

在北京时间周三早上的一场热身赛中，阿根廷队4∶0大胜海地队。即使是这样一个对手，靠的还是梅西的帽子戏法。梅西在阿根廷队又要在中场组织，还要为球队进球，负担很重，也缺少像在巴萨俱乐部时那样的好帮手。从和海地队的热身赛就可以看出，能和梅西在传接球上合拍的国家队队友太少，这大大降低了梅西在进攻中的威胁度。如果阿根廷队还是严重依赖梅西的话，进球难这个预选赛时候的顽疾，完全可能延续到世界杯正赛。

阿根廷队的小组赛对手克罗地亚也将是冷门的推手。拥有皇马巴萨核心组成的中场，意甲三雄组成的锋线，光这两点就让他们比梅西的球队更有成为小组第一的面相。至于冰岛队，千万不要小看这支世界杯新军。两年前的欧锦赛爆冷打入八强，靠的就是整体严密的足球理念和出色的身体条件，这点也很克阿根廷队的球星战术。尼日利亚这个老对手，阿根廷队每次都能赢，但都赢得十分艰苦，同样是不好啃的硬骨头。

所以，如果梅西和他的阿根廷队小组赛后就打道回府，千万不要觉得是意外。

其他的传统强队，也有被爆冷的因素存在。就拿卫冕冠军德国队来说，看似阵容强大，但球队上届夺冠最稳定的一环——门将位置却存在不确定因素。队长、主力门将诺伊尔虽然走出重伤阴霾，主教练勒夫也有意让他回到主力位置，但毕竟诺伊尔缺席了整整一年的比赛，直接就踢世界杯实在过于冒险。而替补门将无论是巴萨的特尔施特根，还是巴黎圣日耳曼的特拉普，勒夫一直是轮换使用，显然对没有世界杯大赛经历的他们，还是不太放心。而且德国队对于门将的战术要求很苛刻，不是谁都能够像全盛时期的诺伊尔那样，成为一位后防线上又当门将、又当后卫清道夫的合格“门卫”。

西班牙队和葡萄牙队也要防冷。以皇马球员为主的西班牙队，还有皇马核心C罗，本赛季都是一直踢到5月底的欧冠决赛。身体疲劳程度肯定超过其他人，不管是世界杯揭幕之初，还是深入进行之后，都有可能出现体能问题，从而影响到比赛状态。和他们同组的摩洛哥队和伊朗队都有一定的实力，也都有几位在欧洲联赛出彩的球星。

还有就是一向有内讧传统的比利时队。法语区的瓦隆人和说荷兰语的弗拉芒人，因为属于不同民族，所以连国家队层面都会纷争不断。偏偏球队两大核心阿扎尔和德布劳内正好来自不同语区。原本队内第三股势力，非欧洲裔球员相对中立，但这次纳因格兰的落选又掀起了风波。世界杯23人名单一出已经是满城风雨，到了比赛正式开打估计有演变成一地鸡毛的可能性。

最后，是千万不要相信东道主就一定能占便宜。俄罗斯队去年联合会杯小组赛只赢了新西兰，然后一个两连败无缘四强。这半年多来的热身赛，俄罗斯队6场比赛3负2平，只赢过一场与韩国队的比赛，球队缺乏优秀前锋是最大的命门。2010年，东道主南非队就连小组出线权也没有捞到。