张佳昺



在票房突破21亿元之后，漫威大作《复仇者联盟3》以举步维艰的方式，向22亿票房进军，周一和周二分别获得区区1192.42万元和1107.44万元的票房。

其实从上周开始，媒体就不乏探讨《复仇者联盟3》为何后劲不足的稿件。看到这类报道，老实说我都是“一笑”，你确定在院线电影产业中，真的存在“后劲”这样的东西？

电影，作为一个艺术产品，生命周期可以很长。电影，作为一个商品，其生命周期又超级短。一般的电影，在电影院播放的周期也就一个月，除了少数特例可以放个2个月甚至更久。

其实，从消费者的行为来看，一个月的生命周期也不算短了，毕竟大多数观众是喜新厌旧的，所以首周票房是核心，甚至可能是大头。比如去年春节档拿下33.86亿元票房的 《美人鱼》，首周票房是18.2亿元，占比53.75%；又比如去年另一部现象级的《速度与激情8》，累计票房26.71亿元，首周票房13.52亿元，差不多都是首周占比50%的样子。可见电影这个东西，票房的常态就是高开低走。

能打破这个定式的，往往是上映前不受看好，之后靠着口碑低开高走的制作。比如去年的票房之王《战狼2》，累计票房56.83亿元，其中首周票房只有9.97亿元，20%都不到。另一部典范代表与《战狼2》类似，今年初大热的 《红海行动》，累计票房36.49亿元，首周票房只有区区4.65亿元，占比12.74%。堪称黑马典范。

那么这次的《复联3》呢？首周票房12.71亿元，按照出票软件22.63亿元的预测，首周票房占比是56.16%，比《美人鱼》和《速度与激情8》略高，但也高得有限。一般首周票房占比真正很大的，往往是“粉丝向”的电影，粉丝在上映第一周就贡献了票房。这方面的典范，当然要数由游戏演变而来的《魔兽》，总票房14.69亿元，首周票房10.28亿元，占比69.98%；又比如《小时代4》，累计票房4.86亿元，首周票房3.65亿元，占比75.10%。

由此而言，可以说《复联3》在规避“粉丝向”电影上，做得算是成功的，但还有提升的空间。也正是这个提升的空间，给随后上档的《超时空同居》有了可乘之机，由佟丽娅和雷佳音主演，并无大咖支撑，同时又是爱情片定位，迄今也拿下了5.67亿元的票房，并且在5月21日开始，单日票房就超过了《复联3》。

某种程度上，《超时空同居》的成功，要感谢《复联3》的霸气，正是大家对《复联3》足够期待，所以在定档期时多采取了规避策略，以至于《复联3》之后，也就《超时空同居》可看，给了它累计“票房基本盘”的机会。

是的，都说和天才在一个时代是可悲的。但是在电影行业，和大热电影先后上映，有时候却是幸福的——因为总有情侣闺蜜等一群人，将看电影视为固定的娱乐，每周都要看，这样一旦因为爆款出现而其他电影供应不多时，几部同期上映的电影就会受益。就像在《速度与激情》上映后没几天上映的 《拆弹专家》，也拿下了1.82亿元的首周票房。