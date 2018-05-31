《侏罗纪世界2》内地将领先北美一周上映-“人和恐龙的关系，有点像父亲和儿子”

晨报记者 陆乙尔

2015年，许多观众的童年回忆“侏罗纪”系列重启版《侏罗纪世界》上映，在全球狂揽16.7亿美元票房，目前位列影史第五名。时隔三年，备受期待的续集《侏罗纪世界2》即将于6月15日在内地上映，难得的是内地观众比北美观众提前一周看到此片。昨日，影片男女主角克里斯·帕拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德和导演胡安·安东尼奥·巴亚纳在上海出席了电影首映礼，导演胡安表示，续集不仅会有更多恐龙，人与恐龙之间的情感连接也会更强，“这是一部关于生命和探讨生存合理性的电影。”

新风格“带有哥德元素的暗黑感”

《侏罗纪世界2》从上一集被遗弃的纳布拉尔岛的侏罗纪公园开始，公园中的火山即将爆发，留在岛上的恐龙面临生存威胁。当政府决定放弃救援恐龙后，片中两位主角，动物行为学家欧文与恐龙保护组织负责人克莱尔，决定再度返岛展开一场恐龙救援，同时他们也陷入了一场资本精心策划的大阴谋。

恐龙是最大的卖点，上一部欧文的好朋友迅猛龙布鲁、霸王龙、食肉牛龙、海中霸王沧龙等经典巨型恐龙再次集结，还出现了一种新生物——两种恐龙基因结合的“暴虐迅猛龙”。导演胡安骄傲地说：“这应该是史上出现最多种恐龙的影片。”

这位西班牙导演曾执导《孤堡惊情》《当怪物来敲门》等影片，这次是他第一次执导好莱坞大片，他把个人风格带到了这部大片中。相比第一部，续集更带有一种“哥德元素的暗黑感”，比如恐龙们登场、嚎叫、扑杀的镜头，尤其是在古堡里恐龙和人的追逐战，“让观众体验到一种非比寻常的紧张，甚至可能会觉得有点幽闭恐惧。”

很多观众会认为所有恐龙都由电脑特效来制作，实际上很多场景中，演员是在与“真恐龙”对戏。很多需要拍近景的恐龙，都是由道具组精心制作的“机械恐龙”模型，需要恐龙动作时，则由工作人员躲在台子下面操控，就像操控木偶一样。

实物恐龙模型对演员们的帮助很大，克里斯·帕拉特和布莱丝·达拉斯·霍华德甚至还带着他们的孩子去了片场。布莱丝说：“在拍和布鲁的对手戏时，我女儿看布鲁的时候一直捂着嘴巴，都不敢大声说话，我凑近一听才知道她在说我想跑。其实孩子知道恐龙是假的，但还是会害怕，因为动起来太像真的了。”

新主题“任何生命都值得尊重”

大场面和特效保持了一如既往的高水准，同时人类与恐龙间的情感也是主创们着重表现的。在他们看来，布鲁是《侏罗纪世界2》的“核心”角色，克里斯·帕拉特透露，电影里会有更多表现欧文与布鲁情感连接的场景。“欧文与布鲁就像欧文和克莱尔一样，都是很重要的关系。这里面人和恐龙的关系不是基于恐惧或者科学想象，而是一种真正的情绪关系，有点像父亲和儿子。”

影片一开始，孤岛上的恐龙面临火山爆发的威胁，主创们也通过影片试图探讨人类与恐龙是否要共存、如何共存的方式。如果这样的情况真的发生在现实生活中，两位主角一致表示，他们都会像影片中表现的一样，尽可能保护这些生物。“所有生命都值得尊重，无论是地球的杰作的还是科学创造的生命，因为人类的使命就是保护和尊重生命。这些恐龙可能很危险，但他们都应该有在地球上生存的权利。”

在即将到来的“侏罗纪世界”中，克里斯扮演的欧文最终成长了，从一开始不想看到恐龙的逃避态度，到结尾时已经接受承担责任。不过在还在热映的《复仇者联盟3》中，他扮演的星爵则被观众评价为“猪队友”，有些“入戏太深”的观众甚至到克里斯的社交网络上刷“负面评价”。

对此，克里斯在接受晨报记者采访时表示，这样的情况可以让他学到很多东西，是一门“好课”。“这些观众从角色理解我，觉得那就是我，其实他们并不太清楚我到底是谁，是怎样的人。不过反过来说，其实这是我想要的，说明我演得不错。《复联3》后马上《侏罗纪世界2》也要上映了，我觉得他们应该会给出很高的评价，因为我们真的很努力地在拍。无论如何，欧文和皮特都是我。”