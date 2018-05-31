百老汇原版音乐剧首度实现中国巡演-《芝加哥》年末惊艳魔都

晨报记者 邱俪华

昨天，由巴里与弗妮·韦斯勒制作公司（Barry and Fran Weissler）、英国DIP公司（David Ian Productions）制作，上海文广演艺集团（SMG Live）独家出品的百老汇原版音乐剧《芝加哥》，在上海百乐门召开中国巡演发布会，宣布项目正式启动、上海站售票开启。

今年10月，音乐剧 《芝加哥》将开启全国巡演，上海站演出将于今年12月20日在美琪大戏院展开，并持续至2019年1月13日。

百老汇音乐剧经典之作

性感华袍下的黑色幽默

音乐剧《芝加哥》可谓音乐剧史上的里程碑之作。剧目源自上世纪二十年代轰动一时的真实事件，围绕最具争议性的话题，讲述了女舞蹈演员洛克茜·哈特和维尔玛·凯利犯罪入狱后，在巧舌如簧的律师比利·弗林的帮助下，最终逃脱死刑并成为监狱红人的荒诞故事。

在世界音乐剧作品中，《芝加哥》以其独树一帜的性感风格和黑色幽默，占据着重要的位置。它用最为经典的百老汇式歌舞和诱人的曼妙身姿，为观众呈上一场极致的视听盛宴。1997年，复排版《芝加哥》一举斩获该年度托尼奖包括最佳复排音乐剧在内的6项大奖。2002年电影版上映后，更是获得了奥斯卡13项提名和6项大奖，打破了35年来歌舞片无缘获得奥斯卡最佳影片的局面。

截至2014年年末，《芝加哥》在百老汇演出近8800场，超越一众音乐剧，成为百老汇和西区历史上演出时间最长的美国音乐剧。时至今日，《芝加哥》已在全世界上演超过32500场，观众超过3100万人次，全球票房收入达到15亿美元，演出足迹遍布全球490多个城市，所到之处广受赞誉，火爆程度居高不下。

爵士音乐绝世编舞

视听盛宴值得期待

音乐剧《芝加哥》涵盖了很多元素，既融会百老汇歌舞，又有错综复杂的故事，还涵盖了黑白相间的时尚服化元素。

值得一提的是，爵士乐在剧中的运用也是一大亮点。该剧用性感的爵士乐奠定了基调，活泼大胆，充满诱惑，辅以“音乐剧巨匠”鲍伯·佛西的编舞，极富画面感和视觉冲击力。剧中闻名的《爵士春秋（All That Jazz）》，是所有爵士乐迷不容错过的经典。众演员戴着礼帽、身穿短裙献上诱人歌舞，为观众再现上世纪二十年代美国的纸醉金迷和浮华表象下的狼藉，展露一种极致娱乐精神的锋芒。

首度实现中国巡演

精英班底原版呈现

音乐剧《芝加哥》 曾于2004年荣登人民大会堂，中国音乐界众多大腕同聚一堂，对其大加赞扬。2014年，《芝加哥》 来华巡演的消息，引起了国内音乐剧爱好者的强烈反响，但后因技术原因，巡演抱憾取消。时隔四年，《芝加哥》在业界和剧迷们的热盼下再度归来，开启包括上海、北京、广州、重庆等城市在内的演出之旅，正式实现首次中国巡演。

为保证此番巡演的顺利进行，为中国观众献上高品质的演出，制作团队更是在筹备阶段便与外方团队开展了数次技术会议，专注每一个细节，力求保证最终的呈现水准。此外，能将《芝加哥》演绎成历史上演出时间最长的音乐剧，演出团队高超的舞台功底和敬业精神必然不可小觑。此番巡演版的演员，都是来自国际班底的精英演员，拥有丰富的舞台经验。同时，现场还有一支由12位乐手组成的爵士乐队，如陪审团一般，与舞台布景完美契合。乐手们演奏精湛，与演员配合默契，将演奏与表演配合得天衣无缝，给予观众仿若置身于上世纪二十年代的风城芝加哥的精彩体验。

《芝加哥》爱上上海

巡演将在魔都收官

采访中，英国DIP制作公司首席执行官暨音乐剧《芝加哥》制作人大卫·伊恩告诉记者，音乐剧必须具备三个要素才能被称作真正的经典音乐剧，那就是“精彩绝伦的故事、精彩绝伦的演唱和精彩绝伦的舞蹈编排，《芝加哥》在这三点上都无可挑剔”。

大卫·伊恩告诉记者，此次巡演之旅将在上海收官。之所以选择在魔都压轴，是因为大家实在太爱上海了，“我们去看了美琪大戏院，除了硬件，整个剧场的气质也和我们非常相似。这是个伟大的城市，我们太爱上海了，请相信我，我们一定会带来最棒的演出。”