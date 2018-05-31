信用卡积分权益调整引争议

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

今年以来，多家银行相继调整信用卡积分兑换的权益，尽管权益有增有减，但积分权益缩水是大趋势，不少持卡人的抱怨称，银行积分政策调整很随意，侵犯持卡人利益。但业界也有声音表示，银行此举主要是针对“职业羊毛党”，对正常刷卡用户不会造成伤害。

积分兑换航空里程缩水

今年以来，已有多家银行调整了积分兑换航空里程规则。最新的如广发信用卡19日晚发出的公告，将积分兑换里程的规则进行了大幅调整。总结起来就是：自2018年7月1日起，世界/无限卡/商旅白金卡; 臻享/臻尚/尊越白金卡、尊越精英卡等每户每自然年最多可兑换5万里程;其他广发信用卡每年只能兑换3万里程。此外，2018年6月30日后，留学卡20分1里程兑换权益将取消。

值得一提的是，目前里程兑换调整未涉及航空联名卡。公告只是限制了“有积分”信用卡的里程兑换上限。而广发有很多航空联名卡，联名卡是没有积分的信用卡，每月按消费额直接折算里程入账。因此航空联名卡应该不受本公告约束。

招行信用卡4月9日的公告《关于发布2018年度高端信用卡全新礼遇的公告》发布后，则引起了持卡人的强烈反应：里程兑换上限按户计算大幅度缩减至5万，并且和SPG积分共享兑换额度。以前持钻石卡、百夫长和经典白金卡每年分别能换20万、20万、5万，合计45万酒店/里程，现在直接改为按户，每自然年上限一共5万。

相比广发的只针对非航空联名卡兑换政策调整，兴业银行却是对航空类联名卡的兑换上限进行了调整，从120万上限砍一半调整到60万，并且追溯至今年1月1日。

有缩水也有增加权益

除了调整积分兑换里程的政策，各家银行信用卡权益的调整还涉及方方面面，当然，有缩水也有增加权益。

如招行信用卡的“300精选酒店”，原有的4次贵宾价入住将加赠2次境外酒店贵宾价入住权益。百夫长黑金卡与百夫长白金卡持卡人全新奉上“SPG俱乐部金会籍”礼遇。此外，航班延误险将由4小时起理赔下调至3小时。

交行信用卡调整的主要是旅行保险和航班延误险。如交行白金卡家庭旅行保险服务自5月15日起由原10项服务内容调整为3项，具体为旅行公共交通意外伤害险、航班延误险和境外旅行住院医疗险;而航班延误险本来是一年无限次的2小时500元，4小时1000元，外加同行的配偶子女叠加赔付。现在调整为主卡账户年度赔付上限2000元/卡/年(含配偶/子女及主卡名下的附属卡)，也就是封顶了。

民生银行4月12日公告对持卡人航空保险服务进行调整。2018年4月13日（不含）前，已申请航空联名卡金卡或普卡的持卡人，2018年5月28日（含）前激活或当前保险到期，按现有规则投保一年，一年保险期限到期后不再续保；4月13日以后申请的航空联名卡金卡或普卡的持卡人不享受航空保险服务。

很多项目不予累积积分

近期多家银行发布的信用卡积分调整规则，也对持卡人产生较大影响，很多项目都加入了不予累积积分的行列。

每家银行的不参加积分奖励的行业大致雷同，但也有细微差别。一般来说，境内银联一般POS消费指定商户类别，如房地产、汽车销售、批发类、超市类、加油、交通运输、政府便民、医院医疗、教育、慈善等不累积积分。

不过，除了上述通用的，各家银行也有针对性的对某些领域刷卡消费不累计积分。交通银行对转账交易、取现交易、网上交易（但部分指定的网上交易可累积积分）不累计积分。

总体来说，平时生活消费的行业都是有积分的，如百货类、服装类、酒店、餐饮、娱乐类等。

斩断羊毛党利益链

对于各家银行调整信用卡权益，业内存在不小的争议。有持卡人表示，银行随意调整信用卡权益有违契约精神。不过也有银行业人士表示，银行的这一系列动作，主要是针对“职业羊毛党”的，对正常刷卡消费的持卡人影响不大。该人士表示，套现和套利，是这些“职业羊毛党”惯用的牟利手段。套现，指通过虚假交易，将信用卡内的消费额度以现金方式套取，挪作他用，同时获得相应的刷卡消费积分。套利，则是将套现交易获得的巨额积分，按照发卡银行的积分回馈计划，兑换成航空里程、酒店权益、实物商品等，再兜售获利，或是直接将积分卖给“黄牛”获利。

对银行来说，持卡人参与银行开展的优惠促销活动，正常地“薅积分”，再将积分兑换成各种权益，这无可非议。但“职业羊毛党”不一样，他们往往通过虚假交易等行为获取积分，并且数额巨大。特别是一些“羊头”被“羊毛圈”冠以“大老板（DLB）”的名号，以显示“撸羊毛”之狠。随着各类信用卡套现、刷单软件的出现，当下“职业羊毛党”不仅仅是几个人、几个小组织，而是逐渐往专业化、规模化的方向发展，形成灰色产业链。结果是，银行为广大持卡人提供的回馈以及营销投入被“职业羊毛党”截流，广大持卡人利益受损，正常的金融秩序被扰乱。