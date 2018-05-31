传统金融与科技平台融合提速-金融+科技成今年转型风向标

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于金融行业来说，转型是今年的主旋律。随着强监管的持续进行，金融行业感受到的压力越来越明显，尤其是对于传统金融来说，转型的压力迫在眉睫，而与科技平台的合作，成为当前最为可行的方式之一。

浦发银行携手蚂蚁金服

5月29日，浦发银行与蚂蚁金服在上海签署了战略合作协议。未来，双方将在金融科技、线上线下全渠道支付业务、互联网渠道经营及市场营销等方面开展深入合作，通过优势互补与创新合作实现互惠共赢。

根据双方签约内容，浦发银行将优先加强金融科技领域合作，探索人工智能在金融领域的广泛应用，从金融业人工智能应用、行业解决方案及供应链、生物识别辅助校验、指纹身份认证和基于大数据的风险控制等多个维度开展全方位合作。

同时，双方还将合作探索与提升在互联网风控及反欺诈方面的风险防御能力与潜力，蚂蚁金服也将以其大数据能力为浦发银行提供营销作弊、交易欺诈、信贷欺诈等方面的立体化支持。

此外，双方还将继续加强在互联网支付市场营销及渠道经营方面深入合作，开展线上、线下全方位的支付解决方案与市场营销合作，为小微实体经济提供更为便捷、高效的金融服务。

京东联合中国光大集团

5月29日，中国光大集团和京东集团正式签署战略合作协议，这是自去年8月，中国光大银行和京东金融达成战略合作后的合作再升级，中国光大集团和京东集团的合作将拓展至科技创新、健康、旅游、电商、物流、生态环保等方面，开展全方位战略合作。双方一致同意互为重要合作伙伴，共同建立新业务互推机制，共同探索商业模式创新。

在金融服务领域，中国光大集团和京东金融将积极推进支付、缴费、保险、信托、基金投资等业务合作，共同探索云缴费服务新模式、新型保险业务模式，并在直接投资基金业务领域开展合作。

在科技创新领域，中国光大集团和京东集团将加强物联网金融、区块链、云计算等合作。研究物联网支付业务的流程设计与应用；基于区块链技术的分布式共享记账能力，共同进行溯源防伪、智能合约、信息共享等应用设计。尝试共同创建“金融科技创新实验室”以及探讨建立科技创新产业基金，共同孵化前沿科技项目。

双方还将在大健康产业、旅游产业、商旅业务、整合营销，电商物流以及医药零售、生态环保等领域开展合作。加强在互联网医疗、健康管理、医药电商O2O、医药电商B2C等产业项目的深度合作，探索新型互联网健康医疗服务模式；共同探索智慧旅游、旅游理财等业务发展，为客户提供线上线下的全方位旅游服务。

小牛资本拥抱智能金融

日前，在第二届“全球未来金融峰会”上，小牛资本集团旗下理财平台小牛在线副总裁吴可迪介绍，2016年起，小牛资本制定了“科技引领金融”的战略发展思路，全面以金融科技驱动升级转型，以云计算、大数据、移动互联网等前沿技术为小牛各核心业务提供了强大的技术支撑。

提及到平台具体的金融科技创新之处，吴可迪透露，小牛在线依托小牛资本集团资源自主建模，有效量化信用风险，打造有知识产权的风控内核； 统一接入征信数据，更有效引入外部数据；启动用户画像，更好地认识服对象；搭建实时引擎，强化大数据风控平台服务能力。

“安全性是第一位的，而由于加入了金融科技，能使它的效率大大提升； 效率和体验是第二位的；第三位是相应的收益，这跟安全性是相匹配的。在这种情况下，我们不断提高风险的管控能力，从资产的投前、投中、投后等等几个维度进行相应评估。”吴可迪介绍，小牛在线通过整合线下、线上的结构和非结构数据，在大数据风控的建设上已经积累一定的实践经验，目前可实现精准量化分析，能有效监测金融风控的效果和效率，以及产品对细分市场的风险定价精确度，不仅能有效地保障客户资金安全，也为小牛金融业务的风险管理和回报可预估收益提供了保障。

吴可迪透露:“未来小牛在线将会践行更多金融技术创新，如智能投顾、人工智能等，都将被应用到小牛的金融科技业务体系中。”

海航科技并购当当

5月28日，海航科技收购当当重大资产重组说明会在上交所召开。4月11日披露的收购预案中，海航科技宣布拟以换股+定增的方式，作价75亿元人民币收购北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司100%股权。根据预案，在募集配套资金环节，公司获得了天津市政府的支持——由天津市国资控股的天津保税区投资控股集团有限公司将在总额40.6亿元的配套融资中认购10亿元。

会上，作为海航科技董事长，同时也是实控人海航集团董事的童甫表示，公司是海航科技集团旗下唯一一家A股上市平台。在2016年完成并购全球领先的IT与供应链服务提供商英迈国际的基础上，公司正向以云计算、大数据和人工智能为代表的科技行业转型。4月19日，公司正式更名为“海航科技”，经营范围也进行了相应的变更，标志着公司加速向信息技术和高新科技领域转型。收购当当有助于公司战略转型的进一步深化，符合整体股东的利益，公司看好整合当当后的发展前景。

海航科技首席运营官柯生灿在回答媒体提问时表示，去年中央提出要超前布局、力争主动，加快完善数字基础设施，建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。海航科技在大数据科技生态、供应链运营、云计算服务、人工智能等多个方面正在进行相应的探索。当当的加入将与公司的现有业务形成有益互补，增强核心能力，更好的为实体经济的数字化转型升级赋能。

据介绍，未来当当将一方面延续既定的发展战略，立足图书零售业务，向内容生产环节、线下消费场景和数字阅读领域发力，另一方面将借力海航科技的资源，与海航科技在IT分销、仓储物流、云集市云计算等技术场景应用，以及用户相互导流服务等领域加强合作，产生“1+1>2”的协同效应。