如何证明：时间就是金钱

兴全基金 黄鼎钧

复利是个很神奇的东西，爱因斯坦曾经说过：“复利是世界第八大奇迹，其威力比原子弹更大。”而复利的核心内容包含3个，即基数、增长率和时间，缺一不可。我们来简单算一笔账，假设小明一开始有10000元，以年化增长率30%来计算，经过30年后小明将拥有26199956；换句话说，小明的1万元经过30%的复利增长，30年后涨了将近2619倍。

进一步来看，基数、增长率和时间，那个对复利更重要呢？从计算来看，以基数10,000、年化增长率30%、时间30年为基准假设，分别将三个指标减半来比较最后的终值，可以看到基数减半影响到终值剩下50%，年化增长率减半使得终值下降了高达97%！时间减半更是让终值只有基准的2%。由此可见，对于复利来说，这三个指标的重要程度依序为时间、增长率及基数。

而时间对于复利到底有多重要呢？我们再用一个测算来看，假设年化增长率30%，小明现在投资1万元，20年后可以有190万元的收益；但如果小明晚了5年投资，他需要投资高达3万7千元，才可以在未来相同时点下，拿回190万元左右的收益； 相同条件及目标下，如果晚了10年，他需要投资13万7千元。这个结果突显了“时间就是金钱”的概念，如果时间晚了一点开始投资，后面必须用几倍的精力才能达到原先的效果。

复利的威力不容小觑，尽早开始更是重中之重！财务上就有一个“七二法则”来方便计算复利的效果。所谓“七二法则”，就是一笔投资经过复利，增值一倍所需的时间为72除以该投资年均回报率的商数。举个例子，假设投资100万想要变成200万，在年化增长率10%的情况下，大概需要7.2年，因为72除以10；而年化增长率5%的情况下，大概需要14.4年。