揭秘京东金融黑金会员

文 达

在人们的心目中，黑卡一直是身份与地位的象征。从美国运通公司1999年推出的”百夫长”，到各大银行需要特批才能发放的神秘黑色卡片，黑卡持有者一直被认为拥有常人不能企及的特权身份。而今天，我们要介绍一种全新的“特权身份”：京东金融黑金会员。

黑金会员是京东金融全新推出的会员身份，也是京东金融现有会员体系中的最高等级。据了解，京东金融会员体系自低到高共划分为金融新人、黄金会员、铂金会员、黑金会员四个等级。黑金会员目前采取邀请制，每10000名用户仅有1人受邀。

那么，位列京东金融会员体系最高等级的黑金会员具体都有哪些特权？我们来逐一分析。

首先，在大家都关心的财富特权方面，黑金会员不仅兼容了铂金会员已有的支付返现、购物免运费券等权益，还新增了全品类资产配置策略、定制理财产品、私人财富顾问、大额资产服务、线下专项活动等专属特权。并且京东金融还将与银行等金融机构展开定制化、私密化合作，为黑金会员设计更多高端权益，让整体体验更贴近高端用户需求。

其次，消费金融特权方面，黑金会员享有京东白条提额、京东金条专享额度及服务费优惠。会籍特权方面，黑金会员同享京东体系内所有高端会籍身份。京东商城PLUS 会员、全生态精品电商TOPLIFE金卡会员，都出现在了黑金会员会籍特权的介绍界面中。以后黑金会员不用自己去购买PLUS会员，而是可以直接获取。同样，TOPLIFE金卡会员作为本身具有一定消费门槛的会员等级，也与黑金会员做了身份互通。

除去以上，生活类权益也是黑金会员非常引人注目的特权场景。以往只有银行高端白金卡、黑卡才会配备的权益服务，这次也被收入了黑金会员权益体系当中。此外，黑金会员还在客户服务上进行了全面升级，抽调资深客服人员，组建专属服务团队，享受“117”专项客户服务：一键接入专属人工坐席，一小时提供解决方案，7*24小时全天候应答。

从以上四大权益的推出可以看出，京东金融为黑金会员设计了一套较为完善的权益体系，保障用户体验。在这个消费升级大背景下的今天，京东金融黑金会员的推出满足了消费者对服务体验升级的要求，相信随着时间的推移，京东金融会有更多优化体验升级的服务推出。