晨报记者 韩忠益

受欧美股市大跌和贸易战不明朗等因素影响，昨日A股三大指数集体低开低走，尾盘绝大多数板块和个股放量下挫，沪市失守3050点，最后以近乎是当日最低点3041点报收，收盘点位创20个月来新低，4年半以来最大单日跌幅。盘中除部分农业股、白酒与黄金板块逆势上涨外，其它板块集体大跌。

航空工业潜力大

截至目前，航空工业拥有28家上市公司，总市值超过4700亿元，资产证券化率超过66%，资产证券化率在军工央企集团中名列前茅。近年来，航空工业以上市公司为平台完成了20多项专业化重组整合，向上市公司注入资产超过500亿元，通过资本市场直接融资超过千亿元，其中超过80%的资金投入到航空产品的研制开发和能力建设方面。

航空工业正处于改革发展和转型升级的关键时期，今后，航空工业将致力于构建军民互补、产融互动、可持续发展的产业格局，加速向军民融合产业体系转变。将通过对旗下优质资产进行资产证券化，积极探索深化军民融合、混合经济所有制改革等，以融促产，打造优质上市公司，助力集团公司转型升级。

电子商务行业景气

在日前开幕的“2018中国电子商务大会”主论坛上发布的《2017年中国电子商务报告》数据显示，2017年，我国电子商务发展优势进一步扩大，网络零售规模全球最大、产业创新活力世界领先，分析人士认为，中国电子商务在数字经济加快发展的新形势下，步入新一轮创新增长空间，相关个股投资价值凸显。

在业绩方面，与电子商务相关的上市公司表现亮眼，据统计，板块中共有140家公司一季报业绩实现同比增长，占比超过七成。其中，光明地产（1076.47%）、人人乐（1050.97%）两家公司报告期内净利润增逾10倍，我爱我家（905.66%）、东 方 市 场（764.22%）、冠福股份（684.20%）等3家公司一季度净利润同比增幅也均达到500%以上。

盼应对暴跌措施

经过近期大幅调整，当前A股整体估值PE(TTM)由21.53回落至18.05倍，分主要股指来看，上证50、沪深300、中小板、创业板指估值(TTM)分别为10.37倍、12.84倍、30.16倍以及43.83倍，均基本落在历史估值中位数水平或历史中位数略偏低的估值水平。坦率说，当前A股的整体估值已回落至相对合理的水平。

但是为什么A股还跌跌不休，一连拉出6根阴线呢？

笔者认为原因较复杂，比如特朗普再度在中美贸易问题上变脸；巨无霸工业富联要上市，大盘需要虚势迎新；农行千亿定增获审核通过，如果农行该定增预案最终完成实施，将成为A股历史上最大规模的再融资。

但笔者认为，低估值的A股可以受很多因素干扰，但最终，其低估值优势一定会显现出来，从这个角度看，短暂的下跌会给散户投资者造成恐慌情绪，而在机构眼里，跌下去都是机会，涨上去才是风险，所以他们会趁这些天的连续下跌大肆抄底买股。技术上，沪市分时指标已经严重背离，大盘随时会大幅反抽。