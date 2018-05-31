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近日，国务院国资委、财政部、证监会联合发布了《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委财政部 证监会令第36号)。

根据权威解读：36号令与2016年出台的 《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）共同构成了覆盖上市公司国有股权和非上市公司国有产权，较为完整的企业国有资产交易监管制度体系，在企业国有资产规范运作、国有资源市场化配置、促进国有资产保值增值、防止国有资产流失等方面必将发挥重要作用。

“这引起了很多人的关注，此前，上市公司国有股权管理事项基本按照国有资产分级监管原则，由国务院国有资产监督管理机构和地方国有资产监督管理机构分别进行审核，仅涉及国有股东转让上市公司股份事项由国务院国有资产监督管理机构统一负责审核。此次调整后，地方上市公司国有股权管理事项，将全部交由地方国有资产监督管理机构负责。有不少分析担心，今后国有股东会不会减持变得很容易，特别是地方国有资产管理部门，会不会今后一冲动就减持，这个太可怕了，国有股可不是一个小数目啊，随便丢出个几万亿市值，都够中小投资者受的。”华风看到这几天行情不振便说出自己的不安。

“36号令规范的上市公司国有股权变动既包括减持也包括增持，但现在大家注意力主要在减持上，是有一定道理的。按照新办法：总股本不超过10亿股的上市公司，国有控股股东拟于一个会计年度内累计净转让达到总股本5%及以上的；总股本超过10亿股的上市公司，国有控股股东拟于一个会计年度内累计净转让数量达到5000万股及以上的，应报批证监会，也就是说，只要维持在一定合理的持股比例，国有股东就可以减持。但是，根据财政部的权威解读：对上市公司股东、董监高减持股份其实已有明确规定，上市公司国有股权变动需严格遵守减持规定，36号令并不会导致上市公司国有股减持显著增加。”高智说。这次发布的管理办法是对原分散在部门规章、规范性文件中的相关规定进行的整合集中与补充完善而修订行成的统一部门规章。有关方面会统筹把握国有股权变动节奏和力度，相信会避免国有股权集中变动对股票市场的冲击。

今日行情预测：反抽

仓位：70%

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