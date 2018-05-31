药明康德开板 中一签获利超10万

记者 曹西京

晨报讯5月30日，沪深大盘大幅调整，今年A股独角兽新股药明康德也早盘开板，而且成交量急剧放大，全天换手率高达69.6%。按均价128.14元计算，投资者中一签可获利10.54万元，上市后连续16个一字板涨停，让药明康德成为今年最赚钱新股。“作为独角兽概念股，工业富联和宁德时代等上市在即，迈瑞医疗也更新了招股书预披露稿，药明康德估值超过预期，投资者不妨等它股价回落后再介入。”分析人士称。

药明康德上市后连续涨停16天，与天地数码（300743）同为今年来连续涨停天数第二多的新股，仅次于彩讯股份（300634）的连续17个涨停。在开板前，药明康德股价最高达到135.57元，在A股“百元股俱乐部”19只股票中排位第十，在医药股中仅次于华大基因的137.13元。

虽说连续涨停天数未能超越，但赚钱效应药明康德目前在2018年绝对首屈一指。公司发行价为每股21.6元，至开板前每中一签新股可获利10.83万元，是今年第二赚钱新股沃格光电（603773）的近2倍。沃格光电今年4月17日在上交所上市，之后连续收获8个一字涨停板，开板前中一签可获利约5.84万元。

目前，药明康德总市值为1254亿元，在A股上市的医药公司中市值排名第三，仅低于恒瑞医药的2744亿元和康美药业的1316元，加上云南白药和复星医药，成为A股千亿市值医药“五朵金花”之一。

独角兽接力而来。