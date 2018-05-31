都是停牌惹的祸-中兴通讯等5只股暂不纳入MSCI指数

记者 曹西京

晨报讯5月30日，明晟公司(MSCI)发布临时公告，东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯将暂时不被纳入MSCI 中国指数(MSCI China Index)，也将从MSCI A股全球通指数(MSCI China A Inclusion )和MSCI中国A股大盘指数( MSCI China A Large Cap)剔除。上述个股截至5月30日尚在停牌。本次调整6月1日起生效。

6月1日A股股票纳入MSCI指数体系将正式生效，本次纳入比例为2.5%。A股市场中上市公司任性停牌的现象常被投资者诟病，MSCI也给予了高度重视，并表示一旦拟获纳入MSCI中国指数的成分股在生效前停牌，将会面临取消纳入的资格。同时停牌时间超过50天，也将从指数中剔除，而且至少未来12个月内都不会再被纳入。

5月25日，香港联交所刊发了除牌及《上市规则》其他修订的咨询总结，其中对《主板上市规则》新增一项除牌准则，让联交所可在发行人持续停牌18个月后将其除牌。新规将于今年8月1日生效。

在A股市场，5月30日沪深两市有226只个股停牌，包括不少“停牌钉子户”。目前，陕西金叶、保锐科技、实达集团等35家上市公司停牌超过100个工作日，更有中葡股份、万达电影等11家上市公司停牌超过200个工作日。A股市场最牛停牌钉子户为*ST新亿，自2015年12月7日以来已经停牌了605个工作日；接下来深深房A和沙钢股份停牌超过400个工作日。对于长时间停牌，*ST新亿表示公司处于破产重整司法程序中，而深深房A和沙钢股份均公告称处于筹划重大资产重组过程中。

本次五只被剔出MSCI指数的A股公司中，信威集团已连续停牌346天，东方园林、海南橡胶停牌4天，太钢不锈和中兴通讯则停牌30天。可见外资对股票流动性之重视。