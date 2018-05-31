美朝三路并进磋商新加坡会晤-蓬佩奥将在纽约见金英哲，两工作组分别在板门店和新加坡磋商

郑昊宁（新华社专特稿）

美国白宫29日说，国务卿迈克·蓬佩奥将在纽约面见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲，磋商拟议中的美朝领导人新加坡会晤。

除了纽约，美朝自上周末以来各自派出两个工作组，分别在板门店和新加坡磋商会务事宜。

各类磋商“进展相当不错”

白宫发言人萨拉·桑德斯在一份声明中说，蓬佩奥“本周晚些时候”将与金英哲会面。她没有提及具体日期。

一名不愿公开姓名的美国政府官员告诉美联社记者，两人可能定于5月31日见面。

多家媒体美国东部时间28日晚报道金英哲将访美。美国总统唐纳德·特朗普在美国东部时间29日早6时30分左右在社交媒体证实这一消息。

按照特朗普的说法，金英哲访美是对他先前所发公开信的回应。那封公开信中，特朗普取消他与朝鲜最高领导人金正恩拟定6月12日在新加坡的会晤，但“喊话”朝方，如果改变想法的话，“请毫不犹豫地与我通话或写信”。

桑德斯说，特朗普认定，美朝各类磋商“进展相当不错”。

美国前驻韩国大使金成率领工作组本周在板门店与朝鲜外务省副相崔善姬一行磋商；白宫办公厅副主任乔·哈金率领后勤小组在新加坡与朝鲜国务委员会部长、劳动党书记室室长金昌善讨论会晤日程、场所、礼宾、警卫等事宜。

韩国媒体30日报道，金成一行当天上午从首尔下榻酒店出发，前往板门店。

“无核化必须摆在桌面上”

媒体记者向桑德斯提问，美朝领导人会晤的先决条件是什么。这名女发言人回答：“无核化必须摆在桌面上。这是会晤聚焦所在。”

一名要求不公开姓名的美方官员29日告诉路透社记者，美朝各层级磋商都指向一个目标，即朝鲜是否准备对弃核作出足够承诺。特朗普的幕僚将评估朝方在最终决定会晤前是否愿意就弃核采取实质性举措。

朝鲜24日废弃丰溪里核试验场，炸毁地下坑道和一些地面附属设施。国际记者“见证”下，爆破持续数小时。

只是，美方认定朝方没有达到美方寻求朝鲜“完全、可验证、不可逆”地弃核这一要求。与美方不同，朝方主张半岛以“阶段性、同步”方式实现无核化。

除无核化，美国无任所大使萨姆·布朗巴克29日说，美朝本周将在工作磋商中谈及朝鲜人权状况。就此，美国国务院发言人希瑟·诺尔特在例行记者会含糊回答提问，称“我不会说有，也不会说没有”。

都是特朗普的“谈判技巧”

作为18年间朝方最高级别的访美官员，金英哲数年前遭美国列入制裁名单，理论上不得入境美国。依照诺尔特的说法，美方特许金英哲入境。

多家媒体认定，金英哲访美显示美朝领导人会晤筹备可能达到高级别层面。

鉴于特朗普先前发表公开信说取消会晤，新加坡会晤的前景一度生变。不过，多名政府官员告诉美联社记者，不论特朗普先前取消会晤、还是后来说期待会晤如期举行，都是“谈判技巧”。

特朗普从政前所著《谈判的艺术》一书写道：“你能做最糟糕的事就是看上去无比希望达成协议。那会让其他人闻到血的味道，然后你就完了。”

新加坡会晤核心议题包括无核化方案和对朝安全保证。韩联社报道，预计美朝在板门店的工作磋商30日完成立场协调，就朝方以无核化换取美方安全保证在一定程度上达成共识，制定最终方案，让新加坡会晤筹备提速。

双方27日在板门店朝方一侧“统一阁”首次会面。美国政府官员先前预计磋商28日和29日继续，但韩联社30日报道，双方过去两天没有会面。