申城明天进入汛期-今年汛期天气特点：降水总量略少，影响台风强度强，高温日数偏多，强对流天气强度强、局地性强。

记者 徐妍斐

晨报讯 明天，申城就将入汛。根据预测，今天的汛期将呈现“降水总量略少，影响台风强度强，高温日数偏多，强对流天气强度强、局地性强”的天气特点。面对即将到来的汛期，昨天本市暴雨红色预警演练成功举行。

昨日，申城提前进入“紧张状态”：9时30分，暴雨红色预警发布演练在上海市突发事件预警信息发布中心启动，此次演练由市应急办、市防汛办、市气象局共同组织，全市40余家预警管理、预警传播及预警响应单位参加。

本次暴雨红色预警发布演练首次加入了灾害性天气预通报发布环节，按照本月起施行的《上海市气象局灾害性天气预通报发布办法》，灾害性天气预通报在时效上比预警信号更提前。

演练采取“空转实战”形式，严格执行《上海市台风、暴雨红色预警信号发布与解除规则》。

上海市突发事件预警发布中心通过突发事件预警发布系统进行了“一键式”多渠道发布，电视台、网站、微博、微信、短信、手机客户端、预警终端均在5分钟内实现信息对公众发布，预警发布监控系统对发布情况做到全程可视、留痕、追踪。

按照《关于本市应对极端天气停课安排和误工处理的实施意见》，预警中心发布了暴雨红色预警信号和防御指引后，市教委通过桌面推演，迅速启动了暴雨红色预警学校停课联动响应组织管理工作。昨日10时，演练圆满结束。

汛期伊始，申城天气如何呢？6月头四天，将以多云或晴为主，不过气温逐步走高。6月5日起将迎来降水。