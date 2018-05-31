国际夏校社会实践瞄准“隔代服务”-通过沟通协作形成相互学习机制，老年人可向学生分享丰富阅历传授生活经验

记者 林颖颖

晨报讯 以隔代为主题的社区服务，即学生根据所学去敬老院为老人服务，这样的项目已被纳入联合国开发计划署青年战略。7月份，一个以“隔代服务”社会实践为特色之一的国际预科夏校，也将首次来到中国，落户上海崇明。

据悉，该国际预科夏校由美国C&T青少年科技学院主办，将由7月2日持续到7月27日，招收小学四年级至高中二年级学生。校方说，除了提供原汁原味的美国IB 系列课程外，每个周末都会组织同学到学校附近的养老院，为老人服务。

C&T院长滕如燕表示，为老人服务的形式更多地聚焦于文化、科学及艺术层面，这样的“隔代服务”将细分为很多项目。“比如科技服务，老人可能对新技术比较陌生，而青少年一出生就接触了电脑，通过他们来教老人怎么上网，怎么学习新知识。而反过来，年轻人可以从老人那里学到很多人文知识，请老人来讲讲他们那个年代的事情，在服务和沟通过程中，年轻人可以学到耐心、礼貌、专业。”

此外，校方还会通过组织绘画、音乐、诗歌、散文等老少皆宜的项目，来增加两代人之间的联系。“比如，让孩子和老人一起来画画，一起演奏音乐，甚至一起创作文学作品，以共同协作的形式，来增进两代人之间的交流和沟通。”

滕如燕说，这样的社会实践，与传统意义的义工服务形式存在本质性的差异——这类活动更注重于两代人之间的沟通协作，通过沟通协作形成一种相互学习的机制，将老人的丰富阅历和生活经验，分享、传授给学生，从而使学生在社会实践过程中自身素养得到充分提升。

同时，学生也会将每周参加的社会实践项目，以书面的形式提交总结报告，并在第二周课间将学到的知识进行分享。

滕如燕介绍，该夏校还引入了全美排名前50的蒙哥马利高中的IB 课堂，课程包括英语强化、书面沟通演讲、电影研究、信息写作等。师资团队由7名有着10年以上教学经验的老师组成，其中包括，IB英语、电影、科学、艺术、英语第二语言教学专家等，还配备了双语华裔助教。

校方介绍，在将近一个月的夏校全英语学习过程中，学生将有不少收获。其中包括，英语听说读写、思考和创造能力的提升，个性和领导力的开发，以及未来美国高中大学申请支持等。