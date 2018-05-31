最贵样品杀蚊率100% 但几无驱蚊效果-防蚊T恤衫多含杀虫剂致驱蚊弱杀蚊强-专家称长期穿着此类衣物可能有害

晨报记者 潘文 吴正彬

夏日炎炎，蚊子越来越多，各种防蚊产品又开始热卖，一种叫做防蚊T恤衫的防蚊产品受到不少关注。防蚊T恤衫真能防蚊吗？

近日，新闻晨报联手中国科学院上海昆虫博物馆，选择了市面上热销的三个防蚊T恤衫品牌共六款产品，逐一进行防蚊效果测试。结果显示，6款防蚊T恤衫中只有一款具有较好的驱蚊效果，其余5款驱蚊效果不明显。值得注意的是，这些防蚊T恤衫对蚊子有很大杀伤力。专家表示，杀蚊效果好的T恤衫很可能经过菊酯类天然或化学合成药剂的处理，如果长期穿着，有可能会给皮肤或人体带来危害。

［实验过程］

作为实验样品的6款防蚊T恤中，A品牌的两款防蚊T恤衫为1号和2号样品，买来的价格为78元，其在产品介绍里明确标注：采用拟除虫菊酯驱蚊原理。

B品牌的两款防蚊T恤衫分别为3号样品和4号样品，买来的价格为89元，其产品介绍中标注着：采用防蚊科技面料和助剂。

C品牌的两款防蚊T恤衫分别为5号样品和6号样品，买来的价格为149元，介绍中标注着：经过NFZ禁飞区驱虫技术处理。据悉，NFZ禁飞区驱虫技术采用的活性成分是一种人造驱虫剂，源于从菊花中发现的天然驱虫成分，无形无味，无毒无害。

实验目的：检验6款T恤衫对蚊子的驱避性，也就是驱蚊效果。

实验方法：

首先，将100只蚊子投放到28立方米空间的玻璃房中。随后，志愿者穿上白大褂，外面套上普通T恤衫，走进玻璃房并迅速关好房门，确保蚊子不会逃出。在玻璃房中静立3分钟，观察者数出在这3分钟内在普通T恤衫上停留不少于5秒的蚊子数量。

随后，志愿者走出玻璃房，换上防蚊T恤衫1号样品，再次走进玻璃房中。接着，志愿者又分别身着其它5件防蚊T恤衫走进玻璃房与蚊子“血战”。

实验结果（详见表格一）：

志愿者换上防蚊T恤衫1号样品后，依旧有不少蚊子肆无忌惮地袭来。仅仅站立了1分钟，就发现有3-4只蚊子相继停落在防蚊T恤衫1号样品上。而穿着3号样品进入玻璃房，蚊子纷纷对志愿者敬而远之。而穿着6号样品进入玻璃房，基本与穿着普通T恤没什么两样。

从测试结果可见，除了3号样品，其余几件防蚊T恤衫对蚊子的“威慑力”都比较一般。

实验目的：考虑到蚊子停落随机性较大，再设计一个实验检验6款T恤衫对蚊子的驱避性。

实验方法：

首先，将100只蚊子投放到40cm×30cm×30cm的养蚊笼中。随后，志愿者将普通T恤衫裹在手上伸进养蚊笼，在笼中静置1分钟，观察者数出在这1分钟内在普通T恤衫上停留不少于5秒的蚊子数量。随后，志愿者把手抽出养蚊笼，换上防蚊T恤衫，以同样的方法对6件防蚊T恤衫进行测试。

实验结果（详见表格二）：

从测试结果可见，除了3号、4号，其余几件防蚊T恤衫对蚊子的“威慑力”都比较一般，但基本可以和第一个实验的结果互相印证。

实验目的：检验6款T恤衫是否含有灭蚊成分。

实验方法：

将1件普通T恤衫和6件防蚊 T 恤衫按顺序摊开在实验台上，分别在7件T恤衫上放置一个同样大小的锥形接触筒，依次在每个锥形接触筒中投放入20只左右的蚊子并迅速塞上软木塞，确保蚊子不会逃出。静置30分钟后，观察者数出每个锥形接触筒中蚊子总数以及被击倒的数量。

实验结果（详见表格三）：

静置15分钟后，部分锥形接触筒内已有不少蚊子被击倒了。静置30分钟后，1号、3号锥形接触筒内存活的蚊子相对较多。

从测试结果可见，除了1号、3号样品，其余几件防蚊T恤衫对蚊子的“杀伤力”都很强。专家认为击倒率高的T恤衫可能含有浓度较高的菊酯类天然或化学药剂。

［专家解析］

纺织专家：没有天然防蚊面料

东华大学纺织学院非织造材料与工程学科研究员靳向煜表示，就服装的面料而言，不管是传统的棉毛丝麻等面料，还是其他的一些新型面料，没有一种面料是天然就具有防蚊效果的，如果网上的广告词说采用天然防蚊面料，那肯定是虚假广告。

要让服装具有一定的防蚊效果，一般可以采取两种方法，一种方法就是往服装里加入化学药剂，比如加入拟除虫菊酯；另一种方法就是加入一些驱蚊植物的提取液，比如加入避蚊草、艾草等植物的提取液。

此外，采用化学药剂处理过的防蚊T恤衫有没有防蚊效果或者说防蚊效果好不好，以及防蚊效果能够持续多久，取决于T恤衫中的化学药剂的浓度以及化学药剂与衣服面料的结合牢度这两个因素。采用植物提取液处理过的T 恤衫的防蚊效果，同样和这两个因素有关。不过，植物提取液的防蚊效果以及持续时间一般都会比化学药剂差很多。而且这样的防蚊效果一定会随着洗涤次数的增加而减弱。

那么，防蚊T恤衫对人体到底会不会产生不利影响呢？对于这一问题，靳向煜认为，如果T恤衫中添加的是植物提取液，对人体健康一般不会产生危害。但如果T 恤衫中添加的是化学药剂，尤其是化学药剂的浓度很高时，那其对人体健康的影响就有待评估了。

昆虫专家：杀蚊剂毒性高于驱蚊剂

中国科学院上海植物生理生态研究所昆虫博物馆高级工程师袁建忠介绍说，用来检测防蚊T 恤衫驱避性的测试一和测试二实验结果有一定的随机性。检测击倒性的测试三则有相关的国家标准，常用来测试纺织品的防蚊性能。

据介绍，目前市面上的防蚊产品主要分为两大类，一类是驱避性的，用于驱蚊，例如驱蚊液、驱蚊乳等，它的有效成分主要是驱蚊酯、避蚊胺，几乎没有毒性。还有一类是击倒性的，用于杀蚊，例如盘蚊香、气雾剂等，使用最为广泛的成分是拟除虫菊酯（一种广泛使用的杀虫剂），是一种神经性毒剂，总体上来说是低毒的，但相对于驱蚊酯、避蚊胺来说毒性要高。

袁建忠表示，从测试的实验结果来看，6款防蚊T恤衫都击倒了一定的蚊虫数，其中还有4款的击倒率达到了90%以上，说明这些衣服可能或多或少都含有菊酯类天然或化学药剂，而且部分产品也确实在其介绍中注明了使用的是拟除虫菊酯成分。

袁建忠介绍说，“考虑到T恤衫是贴身衣物，夏天天气热容易出汗，比较容易吸附防蚊T恤衫内低毒性的拟除虫菊酯成分，如果长期穿着，有可能会给皮肤或者人体带来一定的危害，因此不建议穿着此类衣物防蚊，尤其是不建议小孩或者是皮肤敏感的人将这种带有击倒性杀蚊成分的衣服直接穿在身上。”

［新闻延伸］

新型捕蚊产品捕蚊效果不如宣传

除防蚊T恤衫外，目前市面上比较热销的还有智能捕蚊器和电子灭蚊灯，电子灭蚊灯的产品介绍甚至称“蚊虫灭杀率高达99%以上”。那么，新型捕蚊产品的捕蚊效果如何呢？此前，晨报联手中国科学院上海昆虫博物馆，选择了市面上热销的两款捕蚊产品——一款为智能捕蚊器，一款为电子灭蚊灯，进行了捕蚊效果实验。

实验人员首先对智能捕蚊器进行了实验：将智能捕蚊器放入28立方米大的玻璃房中，打开智能捕蚊器开关，将100只蚊子投放到玻璃房中，并迅速关好房门，确保蚊子不会逃出。拉好窗帘，关闭所有电灯，模拟在黑暗、密闭的卧室中使用的场景，同时开始计时。经过24小时的持续使用，将智能捕蚊器从玻璃房中取出，再将捕蚊器内的蚊子全部倒在白纸上进行清数。然后以同样步骤反复多次对智能捕蚊器进行实验，其后将该实验方法用于电子灭蚊灯。

实验结果显示，测试的智能捕蚊器的平均捕蚊率为74%，电子灭蚊灯的平均捕蚊率为82%，都具有一定的捕蚊效果，但并未达到产品介绍中所描述的使用效果。

中国科学院上海植物生理生态研究所昆虫博物馆高级工程师袁建忠介绍说：“由于这类捕蚊器是新兴产品，暂时还没有评价标准，可以用传统灭蚊产品的标准进行参考，盘蚊香和液体蚊香的国标是GB/T 13917.10-2009，1小时内击倒70%以上达B级，90%以上达A级。”