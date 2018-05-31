一张交通卡何时能“刷遍”长三角？-市政协常委会聚焦长三角一体化发展：要破的瓶颈很多、要做的事情也很多

晨报首席记者 李 芹

“长三角公交卡‘一卡通’却卡了十几年”、“一个高端人才诸多地区开优惠条件争抢”、“长三角地域间教育壁垒如何破解”……诸如此类问题无一不是掣肘长三角一体化发展的因素之一。

昨天，市政协举行十三届三次常委会议，围绕“发挥世界级城市群核心城市作用，推动长三角一体化发展”专题协商议政。

公交卡尚未实现互通

“三省20多个城市中，仅在江苏泰州和浙江绍兴的公交车上可以使用。”市政协常委屠海鸣说起了自己一路测试紫色的上海公交卡的经历。此外，他还在苏州和无锡各买了一张“江苏交通一卡通”，虽然工作人员说出了江苏省就没法刷卡，可他却在浙江温州、台州成功刷卡，还有优惠。

屠海鸣表示，长三角公交卡互通是长三角一体化发展中的小事情，但反映出的却是运行机制的问题。如果不能建立一套科学有效的运行机制，这么多大中小城市各吹各的号、各唱各的调，一体化将遥遥无期。因此，他建议要强化顶层设计。除了与国家部委主动对接，争取国家部委支持长三角所有城市进行制度创新。在目前长三角一体化协调机构的基础上，也应重塑协调机构职能，赋予其更多职权，统筹推进一体化的重大事项。

市政协常委马驰则建议由国家层面牵头成立“长江三角洲委员会”，该委员会负责国家战略重大目标和重要改革举措的落实，对长三角未来建设与发展做总体顶层设计并总负责，同时由党中央、国务院任命该委员会负责人，该负责人对长三角一体化总负责。

人才跨省流动手续多

市政协常委卢慧文来自教育界，其所在的学校今年从浙江引入一名当地的名校长。但因为他的专业技术职称评定系统和上海不同，在上海注册成为校长费了很大的周折，来来回回开了很多证明、交了很多材料，大半年都没搞定。

事实上，这种在教育领域的瓶颈与壁垒还有很多。卢慧文表示，成熟人才、高端人才的跨省流动，最绕不过去的可能是其未成年子女的就读学校，这就带来基础教育公共服务能否加快一体化发展进程的命题。

因此，卢慧文建议苏浙沪皖能够拉齐教师入职的标准，把教师职后培训进行标准化学分设计，允许通过互联网平台，修习其他省份的在线师训，或者参加其他省市的在职培训，同样获得学分认定。加大对于校本培训的学分认定，对于各省市高质量的校本师训给予跨省的学分认定。通过教师和校长的专业发展一体化，来推动长三角基础教育的一体化。

市政协常委杨成长提出，上海可以考虑建立人才的交易市场，尤其是高层次人才的交易市场。“上海不仅要争金融产品的定价交易权，要争大宗商品的定价交易权，同时要争高层次人才的定价交易权。”因为缺乏人才定价权，所以在目前的人才竞争中就缺乏客观指标，各地有各地的标准，透明度不高且竞争无序。

因此，杨成长建议像重视多层次资本市场那样重视多层次人才市场的建设，因为人才市场同样有怎样定价、交易、透明度、监管等一系列问题。

加快推进医疗卫生一体化

市政协常委张怀琼提到，上海拥有国内最好、质量最高的医疗卫生资源，2017年本市医疗总服务2.73亿人次，其中三级医院及住院病人中过半来自外地，专科医院这一比例达80%，门诊也有30%左右是外省市患者，而在外省市患者中以苏浙两省为最多。

张怀琼表示，医疗服务作为民生服务的重要内容之一，如何打破藩篱、加快推进医疗卫生长三角一体化，不仅能为长三角区域百姓带来福利，同时也为打造世界级城市群提供服务保障。因此，要破除传统观念，形成依托长三角的上海卫生发展都市圈的理念。比如加快公共卫生服务一体化，突破现行制度对优质和高水平医护人员实行长三角区域执业注册一体化等。同时，尽快推进建立长三角一体化的分级诊疗制度和模式，实现长三角地区医疗服务分工合作，差异化发展，打造长三角地区分级医疗服务链，提高综合服务能力。

构建区域发展利益共同体

“发挥上海核心城市作用，推动长三角一体化发展”为市政协2018年大调研重点课题，在常委会上，市政协常委陆月星代表市政协人口资源环境建设委员会作了重点发言。

陆月星说，要构建长三角区域发展利益共同体，首先要实现“五个一”，即“一张图、一张网、一根线、一卡通、一家亲”。

具体而言，规划体系落实一张图——把国家战略规划（长江三角洲区域发展规划、城市群发展规划、长江经济带发展规划纲要）落实到三省城乡规划、上海市城市总体规划之中； 其次，基础设施联通一张网；第三，生态保护设置一根线；第四，公共服务实现一卡通；第五，文化融合营造一家亲。

“只有立足区域、放眼全球、面向未来，构建共生、共建、共赢、共享的长三角区域发展利益共同体，才能将长三角地区建设成为具有全球竞争力的世界级城市群。”陆月星表示。