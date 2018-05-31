杨浦改造百年石库门建筑“72家房客”有了全新厨卫

晨报记者 何雅君

无论刮风下雨，居民在弄堂倒粪站门口排队倒马桶；没有洗澡间，到附近宾馆开个钟点房，全家人轮流洗澡……这尴尬的一幕幕，其实是杨浦区江浦路街道百年石库门小区鸿运坊居民的日常生活状态。

这段时间，杨浦区房管局正以鸿运坊为试点，开展全区首个里弄房屋厨卫改造试点工程，由江浦路街道负责实施。目前，小区已安装抽水马桶70多个，170多户居民用上了全新的共用厨房。

为洗澡居民各寻出路

长阳路是杨浦区一条东西走向的大马路。靠近荆州路的一段，马路两侧对比鲜明。北侧是十几二十层高的商务楼，玻璃幕墙亮晶晶的，显得很“高大上”。南侧是一片老式居民住宅，从外观样式看都很有些年头，鸿运坊也在其中。鸿运坊的弄堂不宽，五排石库门房屋分布在弄堂东侧，都是三层楼。据资料记载，鸿运坊建于1912年至1936年间，现有住户293户。

住在102号底楼的鲁凤琴今年91岁，是鸿运坊最年长的居民之一。“我20岁嫁到这里，住了71年。”鲁凤琴说，这里的居住条件并不好，房间很小，厨房、卫生间都没有的。11年前，老伴病逝，儿子们几度想把她接走，住到他们的商品房里去，鲁凤琴却不肯：“这地方有家的味道。”考虑到母亲年事已高，儿子们只好请了一名住家阿姨，每天帮她去弄堂口的倒粪站倒马桶，隔几天陪老人到附近辽阳路的公共浴室洗澡，或者去儿子家洗，解决老人的生活基本需求。

为了解决洗澡难题，也有居民“另寻出路”，到附近健身房办卡洗澡，或者隔段时间去宾馆开间房，全家人轮流洗澡洗衣。

鸿运坊被选作试点小区

杨浦区现存的石库门小区已不多，但缺乏煤卫设施的老式住宅还有很多。鸿运坊的居民一度盼望依靠旧改解决生活困境，但在“拆改留”转变为“留改拆”之后，本市对50年以上房龄的房屋进行了普查，将江浦路街道辖区内的鸿运坊登记在册，旧改的可能性越来越小。

江浦路街道办事处副主任郑军说：“有记忆的城市才是有温度的。鸿运坊还在，可以留住正在消逝的老上海生活记忆。可是，居民生活中实实在在的困难，谁来解决呢？”

杨浦区房管局同样注意到了这个问题。2017年年末，该局决定选取一个老式里弄小区作为试点，由政府出资，为居民改造共用厨房并加装卫生间。鸿运坊因为历史较为悠久、保护状况相对较好、楼间距较为理想，被选中了。

改造实施“一户一方案”

改造工程施工单位负责人余飞介绍，厨房改造相对容易，在原有共用厨房的基础上，给每户设置独立的煤气灶、水斗，厨房墙面铺瓷砖、地面铺防滑地砖，新做橱柜，新铺大理石台面。安装抽水马桶需要满足三个要求：要有70厘米×90厘米的安装空间； 马桶下水管道能排出室外； 楼上安装抽水马桶的，要协调好楼下邻居。与新式楼房不同，石库门建筑上下层功能不一致，楼上装马桶的地方很可能对着楼下的卧床、饭桌位置。考虑到每栋房子居住情况不一样，房型也不尽相同，所以改造工程实施“一户一方案”，抽水马桶装在哪的都有，比如前楼、后楼、亭子间、楼梯下、晒台上。

为了不伤及百年石库门老建筑，施工过程严格遵循老建筑保留保护的规定和要求，不破坏石库门的外立面和房屋原始结构。屋内有些部位不能穿排污管道，部分管道就贴在外墙上。小区原本没有化粪池，为避免污物无处可去，施工队在弄内地下找到了空间，新装两个化粪池。

成功经验将在全区推广

此次改造，原先约定的收工时间是6月底，除抽水马桶每个收取100元费用外，其余均为免费。辽昆居委会主任李爱珠告诉记者，目前小区里还有一幢房子的居民尚未约谈改造方案，最终受益户数还未知。“凡是有条件改造的人家，谈妥一处，就动工一处。”

江浦路街道房管办主任韩斌红透露，街道辖区里，比鸿运坊条件差的老式居民区还有很多。下一步，街道将把辽二（1）、辽二（2）两个居民区的老旧房屋改造纳入“美丽家园”计划，其中就包括厨卫改造，目前已在进行房屋数据统计工作。

区房管局城市更新科科长陈颖告诉记者：“杨浦区的二级旧里以下房屋较多，约有4万户，几乎都有厨卫改造的需求。鸿运坊改造的成功经验，今后也将在杨浦区其他街道的老小区推广。”